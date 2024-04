Daniel Obajtek czuje się zagrożony

W piątek 19 kwietnia Daniel Obajtek pojawił się w Radiu ZET, gdzie był gościem w programie Bogdana Rymanowskiego. Dziennikarz pytał go m.in. o to, gdzie aktualnie przebywa. – Jestem u siebie, z racji tego, że wyprowadziłem się z Warszawy. To mi ułatwia, nie muszę się przemieszczać. Jestem w Małopolsce (…). Już słyszałem, że mam bilokację, że jestem w sześciu krajach, w tym Arabia Saudyjska – komentował.

Były prezes Orlenu przyznał, że czuje się zagrożony. - Jestem śledzony. Jestem inwigilowany cały czas. Ja i moi znajomi. Pod moim domem non stop ktoś stoi z aparatem, cały czas ktoś jeździ za mną – opisywał.

Obajtek uważa, że obecnie jest "niewygodny". – Orlen praktycznie nie miał zysków, był zarządzany przez ludzi, którzy wiedzieli o mafiach paliwowych itd. Ci ludzie wracają na nowo, a ja posiadam dużą wiedzę w tym zakresie– wskazał.

Obajtek twierdzi, że nie inwigiliował posłów

Były szef Orlenu zaprzeczył, że kiedykolwiek inwigilował posłów opozycji. - Nie byli dla mnie absolutnie istotni w tym zakresie. Całkowita bzdura – stwierdził.

Powiedział jednak, że "pan premier machał jakimiś kartkami papieru, gdzie to była firma, która w weekendy mnie chroniła, a nie inwigilowała kogokolwiek". -Ja nie zlecałem żadnych zdjęć polityków opozycji. To potężny koncern, każda decyzja przechodzi przez wiele wydziałów. Nikt nic nie zlecał. Jeśli firma robiła jakiekolwiek rozpoznanie, to było to związane z gospodarczymi rzeczami – tłumaczył.

Obajtek był też pytany o szwajcarską spółkę Orlen Trading Switzerland (OTS), która wpłaciła zaliczkę na zakup ropy w Wenezueli i Sudanie, ale dostawy nie zostały zrealizowane, a spółka straciła 1,5 mld.

- Totalna bzdura. Trzeba być nieodpowiedzialnym politykiem, by spółce, która nie jest materialna, bardziej wirtualna w zarządzaniu, nagle w jeden dzień zwolnić cały zarząd. Ludzi, którzy mieli potężne kontakty na świecie. Pozbyto się kompetencji spółki – dodał..

Zdaniem Obajtka OTS "jest teraz praktycznie na dnie, by znów weszli tam dawni pośrednicy i dawne układy".