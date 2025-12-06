Krystyna Pawłowicz jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego przechodzi w piątek, 5 grudnia, w stan spoczynku. Oznacza to, że teraz TK będzie liczyć 10 sędziów na 15 przewidzianych stanowisk sędziowskich. Kluby sejmowe - poza PiS - nadal nie zgłaszają kandydatów na sędziów TK.

Pawłowicz odchodzi z TK po sześciu latach

O tym, że Pawłowicz - specjalistka prawa gospodarczego, która w latach 2011-2019 była posłem PiS - przejdzie w stan spoczynku, TK poinformował na początku lipca. Trybunał podał, że Pawłowicz zwróciła się z prośbą o przeniesienie w stan spoczynku po sześciu latach pracy w TK i zakończenie 5 grudnia pełnienia urzędu sędziego TK, czyli o trzy lata wcześniej niż kadencja sędziego TK.

Reklama

Krystyna Pawłowicz twierdzi, że jest ofiarą agresji

Pawłowicz uzasadniła swoje wcześniejsze odejście z TK narastającą agresją i nienawiścią wobec niej i innych sędziów, która - według niej - uniemożliwiła pełnienie obowiązków i nieodwracalnie pogorszyła jej zdrowie. "Agresja wobec konstytucyjnych instytucji ustrojowych, w tym wobec Trybunału Konstytucyjnego, jego prezesa, sędziów, w tym mnie osobiście, wytworzyła warunki utrudniające lub wręcz uniemożliwiające wykonywanie funkcji sędziego Trybunału, powierzone mi przez demokratycznie wybrany Sejm i Prezydenta RP. Agresja ta utrudnia też normalne funkcjonowanie w życiu prywatnym" - napisała.

Tyle zarabia sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Wynagrodzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego zależy od przeciętnego wynagrodzenia - jeśli ono rośnie, rosną również wypłaty sędziów. Zgodnie z przepisami uposażenie sędziego TK wynosi 5-krotność średniej pensji - przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale poprzedniego roku. Oznacza to, że w 2025 r. sędziowie z Trybunału Konstytucyjnego mogą liczyć na wynagrodzenia sięgające 40 192 zł brutto miesięcznie.

Emerytura i odprawa Krystyny Pawłowicz - sumy szokują przeciętnego Polaka

Sędziemu Trybunału Konstytucyjnego przechodzącemu w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości sześciu miesięcznych wynagrodzeń oraz dożywotnie uposażenie w wysokości 75 proc. ostatniego wynagrodzenia (bez dodatku funkcyjnego). Krystynie Pawłowicz przysługuje zatem jednorazowa odprawa w wysokości ponad 240 tys. zł brutto oraz dożywotnie uposażenie wynoszące ok. 30 tys. zł.