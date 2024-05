To jest decyzja Polski 2050 czy ew. całej Trzeciej Drogi. Moim zdaniem pan marszałek dobrze wykonuje swoją pracę, obserwuję go regularnie, bo siedzę w ławach sejmowych i bardzo to dobrze robi, powinien kontynuować - powiedział na antenie Radia ZET Władysław Teofil Bartoszewski z PSL, wiceszef MSZ. Ja uważam, że pan Szymon Hołownia powinien pozostać marszałkiem - dodał.

Takie były ustalenia koalicyjne

To wbrew ustaleniom koalicyjnym, bowiem po zwycięskich wyborach PSL, Lewica, KO i Polska 2050 ustaliły, że stanowiskiem marszałka Sejmu podzielą się Lewica i Trzecia Droga. Najpierw zostanie nim Szymon Hołownia, którego w połowie kadencji zastąpi Włodzimierz Czarzasty.

Oburzenie Anny Marii Żukowskiej

Nic więc dziwnego, że takie stanowisko polityka PSL wywołało wściekłość Lewicy. "Jeżeli Trzecia Droga nie dotrzyma umowy, to Lewica powinna wyjść z koalicji. To decyzja Lewicy" - napisała Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy.