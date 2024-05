We wtorek Onet napisał, że były wiceminister energii i europoseł Grzegorz Tobiszowski znęcał się nad partnerką. Portal przytacza zapisy rozmowy, w której polityk PiS w wulgarny sposób obrażał swoją partnerkę Tatianę A. oraz jej dzieci; Tobiszowski miał się też dopuścić rękoczynów wobec Tatiany A.

Jak czytamy na łamach Onetu, prokuratura w Zabrzu prowadzi postępowanie dotyczące znęcania się psychicznego nad Tatianą A. - Zgodnie z jej zeznaniami konkubent w okresie od lutego 2021 r. do 14 stycznia 2024 r. miał stosować wobec niej przemoc psychiczną. Według świadka chciał skłonić ją do wyprowadzenia się ze wspólnie zajmowanego domu. Tatiana A. nie pracuje i jest uzależniona finansowo od swojego konkubenta - przekazała prokurator Joanna Smorczewska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Wszczęto również procedurę założenia niebieskiej karty, która została przerwana po wyprowadzce polityka z domu.

Rzecznik PiS poinformował we wtorek wieczorem na platformie X, że decyzja o nieumieszczaniu Grzegorza Tobiszowskiego na listach PiS do PE podyktowana była "wieloma niepokojącymi informacjami jakie docierały do kierownictwa partii, a dotyczyły jego dalece niestosownego i kompletnie nieakceptowalnego zachowania".

"Wobec kolejnych, oburzających doniesień medialnych p. prezes J. Kaczyński podjął decyzję o zawieszeniu p. G. Tobiszowskiego w prawach członka partii i wystąpił do Rzecznika Dyscypliny Partyjnej z wnioskiem zmierzającym do jego wykluczenia ze struktur PiS" - poinformował Bochenek.