Kilka godzin wcześniej na antenie Polsat News poseł KO Michał Szczerba zapowiedział, że były prezes Orlenu został na poniedziałek wezwany do prokuratury. Jaka wizyta w prokuraturze? Jaki areszt? Jeśli chodzi o kwestie prokuratorskie nie toczą się wobec mnie żadne postępowania - powiedziałDaniel Obajtek na antenie Polsat News odnosząc się do wypowiedzi Michała Szczerby. Tłumaczył, ze jako kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego prowadzi kampanię i dlatego nie ma go w miejscu zamieszkania.

Obajtek o pyle na Marsie

Były prezes Orlenu stwierdził także, że dał pełnomocnictwo swojej kancelarii, aby "się z prokuraturą w różnych sprawach kontaktowała". Jeśli mówimy o tych postępowaniach pana Szczerby, to są one w sprawach tylko politycznych, bo to jest kwestia połączenia Orlenu z Lotosem - powiedział. Według niego fuzja pozwoliła stworzyć "potężny koncern, który stabilizuje bezpieczeństwo Polakom".

Obajtek stwierdził, że na Podkarpaciu, gdzie prowadzi swoją kampanię do PE jeździ za nim policja. Nie mam zarzutów, nie jestem osobą skazaną - mówił. Zapewniał też, że nie ma nic wspólnego z aferą wizową. To jest to samo co mam wspólnego z pyłem na Marsie. To jest jedna wielka hucpa, ponieważ PO źle idzie kampania. Pan Szczerba mówi o kwestii prokuratorskiej, czy jestem wezwany czy nie. Mój pełnomocnik ma kontakt z prokuraturą i zawsze stawiałem się i będę się stawiał na wezwania prokuratury - zapewnił.

Daniel Obajtek nie stawił się na posiedzeniu komisji śledczej

Były prezes Orlenu Daniel Obajtek nie stawił się we wtorek na posiedzeniu komisji śledczej ds. tzw. afery wizowej. Tłumaczył, że "formalnie nie został powiadomiony o tym przesłuchaniu", a o tym, że został "zaproszony do udziału w przesłuchaniu komisji", dowiedział się z informacji medialnych. Zadeklarował, że oczekuje na udział w posiedzeniu komisji w wyznaczonym terminie, już po kampanii przed zaplanowanymi na 9 czerwca wyborami do Parlamentu Europejskiego. Oświadczył też, że poinformuje komisję o adresie pełnomocnika, któremu należy przesłać wezwanie.

Trzy śledztwa związane z Obajtkiem

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar powiedział, że toczą się trzy śledztwa związane z Danielem Obajtkiem. Dotyczą połączenia Lotosu z Orlenem, zawyżania cen benzyny i zaliczki na zakup ropy. Bodnar dodał, że są także "mniejsze sprawy", które dotyczą składania fałszywych zeznań oraz odmowy wstępu do Orlenu dla kontrolerów NIK.

Według "Gazety Wyborczej" Obajtek, który w wyborach do PE startuje z listy PiS na Podkarpaciu, nie zostaje na noce w Polsce, lecz nocuje na Słowacji lub Węgrzech. Gazeta napisała, że Obajtek wjeżdża w obstawie złożonej z byłych agentów służb, nie ma przy sobie telefonu, by nie można było go namierzyć po sygnale, na dłuższe wywiady umawia się w Wiedniu.