Badanie polegać będzie na tym, że ankieterzy Ipsos poproszą osoby, które oddały głos, o wypełnienie krótkiej ankiety. Na podstawie zebranych danych, po zakończeniu ciszy wyborczej, zostaną przedstawione szacunkowe wyniki głosowania.

Wyniki te będą obejmować dane dotyczące procentowego poparcia dla ogólnopolskich komitetów wyborczych, rozkładu mandatów oraz frekwencji wyborczej. Ponadto zostaną przedstawione nazwiska kandydatów, którzy uzyskali mandaty do Parlamentu Europejskiego.

Eurowybory 2024. Pierwsze wyniki sondażowe pokażą, jak Polacy głosowali

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 9 czerwca, a Polacy będą wybierać 53 europosłów spośród 1020 kandydatów.

Ipsos, trzecia co do wielkości firma badawcza na świecie, działa w 84 krajach i zatrudnia ponad 16 tysięcy pracowników. Firma obsługuje około 5 tysięcy klientów na całym świecie. Nazwa Ipsos to akronim od "Institut Public de Sondage d’Opinion Secteur".

