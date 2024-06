W najbliższą niedzielę 9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybiorą 53 europosłów spośród 1019 kandydatów. Jak spojrzymy na sondaże przeprowadzane od końcówki kwietnia to PiS i KO będą miały najprawdopodobniej po 18-19 mandatów. Trzecia Droga i Konfederacja od 5 do 6, a Lewica od 4 do 5 mandatów. I myślę, że tutaj dużych zmian nie będzie. Natomiast każde większe odstępstwo będzie niewątpliwie zaskoczeniem – powiedział w rozmowie z Dziennik.pl politolog Uniwersytetu Łódzkiego dr Maciej Onasz.

Na podstawie dostarczonej przez dr. Onasza tabeli, podział mandatów w poszczególnych okręgach w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie wyglądał najprawdopodobniej tak:

Pomorskie:

PiS/ZP : 1

: 1 KO : 1

: 1 Razem: 2

Kujawsko-Pomorskie:

PiS/ZP : 1

: 1 KO : 1

: 1 Razem: 2

Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie:

PiS/ZP : 1

: 1 KO : 1

: 1 NL : 0

: 0 KONF : 0-1

: 0-1 Razem: 2-3

Warszawa i okolice:

PiS/ZP : 1

: 1 KO : 2

: 2 TD : 1

: 1 NL : 1

: 1 KONF : 1

: 1 Razem: 6

Mazowieckie (bez Warszawy i okolic):

PiS/ZP : 2

: 2 KO : 1

: 1 TD : 0-1

: 0-1 NL : 0

: 0 Razem: 3-4

Łódzkie:

PiS/ZP : 1

: 1 KO : 1

: 1 Razem: 2

Wielkopolskie:

PiS/ZP : 1

: 1 KO : 2

: 2 TD : 1

: 1 NL : 1

: 1 KONF : 1

: 1 Razem: 6

Lubelskie:

PiS/ZP : 1

: 1 KO : 1

: 1 Razem: 2

Podkarpackie:

PiS/ZP : 1-2

: 1-2 KO : 1

: 1 Razem: 2-3

Małopolskie i Świętokrzyskie:

PiS/ZP : 3

: 3 KO : 2

: 2 TD : 1

: 1 NL : 0-1

: 0-1 KONF : 1

: 1 Razem: 7-8

Śląskie:

PiS/ZP : 2

: 2 KO : 2

: 2 TD : 1

: 1 NL : 1

: 1 KONF : 1

: 1 Razem: 7

Dolnośląskie i Opolskie:

PiS/ZP : 2

: 2 KO : 2

: 2 TD : 1

: 1 NL : 1

: 1 KONF : 1

: 1 Razem: 7

Lubuskie i Zachodniopomorskie:

PiS/ZP : 1

: 1 KO : 1-2

: 1-2 Razem: 2-3

Suma:

PiS/ZP : 18-19 mandatów

: 18-19 mandatów KO : 18-19 mandatów

: 18-19 mandatów TD : 5-6 mandatów

: 5-6 mandatów NL : 4-5 mandatów

: 4-5 mandatów KONF : 5-6 mandatów

: 5-6 mandatów Razem: 53 mandaty

Powyższa symulacja przedstawia najbardziej prawdopodobny podział mandatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego na podstawie aktualnych prognoz. Wyniki Eurowyborów 2024 będą miały kluczowe znaczenie dla kształtu reprezentacji Polski w Parlamencie Europejskim na najbliższe lata.

Eurowybory 2024. Zasady głosowania i podzialu mandatów

Głosowanie do PE odbędzie się w godz. 7-21. Cisza wyborcza rozpocznie się na 24 godziny przed dniem wyborów i potrwa do końca głosowania.

Zgodnie z unijnymi przepisami, państwa członkowskie nie mogą podawać oficjalnych wyników wyborów, także tych cząstkowych, do czasu zakończenia głosowania we wszystkich krajach UE, czyli do godziny 23 w niedzielę. Sondaże exit polls mogą jednak być publikowane.

W Polsce listy wyborcze wystawiło łącznie 11 komitetów, z czego 7 zarejestrowało kandydatów we wszystkich 13 okręgach. Są to: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Trzecia Droga - Polska 2050 - Polskie Stronnictwo Ludowe, Lewica, Konfederacja, Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie oraz Polexit. Inne komitety, takie jak Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, Normalny Kraj, Ruch Naprawy Polski i Głos Silnej Polski, zarejestrowały kandydatów w mniejszej liczbie okręgów.

W wyborach do PE liczba mandatów przypadających na poszczególne okręgi nie jest stała i zostanie ustalona po zakończeniu wyborów. Najpierw zlicza się głosy na komitety wyborcze w skali kraju i odsiewa te, które nie przekroczyły 5-procentowego progu. Następnie mandaty dzieli się między pozostałe komitety, a dopiero potem rozdziela się je pomiędzy poszczególne listy komitetów w okręgach. Mandaty uzyskują kandydaci z największą liczbą głosów na danej liście.