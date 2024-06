Daniel Obajtek, były prezes Orlenu zdobył mandat europosła w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Teraz chroni go poselski immunitet. To jednak może nie wystarczyć, aby uchronić go przed postawieniem zarzutów przez polską prokuraturę.

Reklama

Borys Budka w rozmowie z TVN24 zadeklarował, że jest gotowy, aby na forum Parlamentu Europejskiego przedstawić wnioski o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Jeżeli tylko będzie taka potrzeba, to bardzo chętnie przedstawię to, co tutaj w Polsce zgromadzone będzie na jego temat - powiedział Budka. Dodał jednak, że jeszcze nie w najbliższym czasie. Ale to jest kwestia jeszcze pewnie kilku miesięcy i pracy prokuratury - stwierdził europoseł KO.

Dla mnie najważniejsze jest to, żeby prokuratura przełożyła na materiał procesowy to, co widziałem w dokumentach, które były zgromadzone przez polskie służby. Według mnie pan Obajtek powinien stanąć przed sądem, powinien odpowiedzieć za to, co działo się za jego rządów w Orlenie - dodał Budka.

Uchylenie immunitetu Obajtkowi "niemal przesądzone"

Reklama

Według polskich europosłów w Europejskiej Partii Ludowej (EPL) uchylenie immunitetu Obajtkowi w PE jest niemal przesądzone. Zdaniem europosła PO Andrzeja Halickiego należy się spodziewać, że do nowego PE wpłynie taki wniosek, i że nie będzie sprzeciwu wobec pozbawienia Obajtka ochrony poselskiej.

Eurodeputowany PSL Adam Jarubas zapowiedział, że poparcie dla odebrania Obajtkowi immunitetu przez polską delegację w EPL "będzie czymś naturalnym". "Niech się bronią w ramach postępowań sądowych" - podkreślił polityk. Jak dodał, takie wnioski są przegłosowywane raczej z automatu, ponieważ europosłowie nie chcą utrudniać pracy organom krajowym.

Uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi przez Parlament Europejski możliwe jest także w przypadku czynów, które wydarzyły się przed uzyskaniem przez niego mandatu europosła - powiedział konstytucjonalista Marek Chmaj. W ocenie Chmaja immunitet eurodeputowanego rządzi się podobnymi prawami, jak immunitet poselski w Polsce. Procedury dotyczące korzystania z niego oraz zasad jego uchylenia określa dokładnie art. 9 Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Trzy śledztwa związane z Obajtkiem

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar powiedział, że toczą się trzy śledztwa związane z Danielem Obajtkiem. Dotyczą połączenia Lotosu z Orlenem, zawyżania cen benzyny i zaliczki na zakup ropy. Bodnar dodał, że są także "mniejsze sprawy", które dotyczą składania fałszywych zeznań oraz odmowy wstępu do Orlenu dla kontrolerów NIK.