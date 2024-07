Fredi Beleri, posiadający podwójne obywatelstwo, greckie i albańskie, odsiaduje wyrok dwóch lat więzienia za kupowanie głosów w zeszłorocznych wyborach samorządowych w Albanii. Zaprzecza oskarżeniom, a Grecja określiła sprawę przeciwko niemu jako motywowaną politycznie.

Nie jest mi przykro, że wracam do celi– powiedział Beleri po wylądowaniu na międzynarodowym lotnisku w Tiranie.

51-letni polityk odbywając karę więzienia w Albanii zdobył mandat do Parlamentu Europejskiego w Grecji, startując z listy rządzącej partii Nowa Demokracja, otrzymał 238 801 głosów, co stanowi czwarty wynik wśród siedmiu reprezentantów Nowej Demokracji w Parlamencie Europejskim. Członkowie Parlamentu Europejskiego korzystają z immunitetu na terenie Unii Europejskiej, ale Albania nie należy do wspólnoty.

Wygrał wybory, nigdy nie został burmistrzem

Albania ma historycznie napięte stosunki z Grecją, głównie z powodu kwestii praw mniejszości greckiej i licznej społeczności albańskiej w Grecji.

Beleri został aresztowany na dwa dni przed wyborami samorządowymi 14 maja 2023 roku w Himara na Riwierze Albańskiej gdzie jest silna grecka mniejszość etniczna. Postawiono mu zarzut zaoferowania około 40 000 leków albańskich (360 euro) za osiem głosów wyborców. Wygrał wybory na burmistrza z przewagą 19 głosów, wspierany przez partię mniejszości greckiej i innych przeciwników rządzących socjalistów albańskiego premiera Ediego Ramy. Nigdy jednak nie objął tego urzędu. W ubiegłym miesiącu sąd apelacyjny podtrzymał orzeczenie, a władze Albanii formalnie pozbawiły Belerisa stanowiska burmistrza Himary i zarządziły nowe wybory.

Zgodnie z wyrokiem sądu Beleris będzie mógł opuścić więzienie w październiku 2024 roku.