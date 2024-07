W czwartek europosłowie wybrali ponownie Ursulę von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej. W debacie przed głosowaniem głos zabrała m.in. nowa europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji.Czas, by ktoś powiedział pani to, co myśli o pani zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie pni na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji – powiedziała do Ursuli von der Leyen Ewa Zajączkowska-Hernik.

"Powinna pani trafić do więzienia"

Jest pani twarzą paktu migracyjnego i zwracam się do pani jak kobieta do kobiety, jak matka do matki. Jak pani nie wstyd promować coś takiego jak pakt migracyjny, który prowadzi do tego, że miliony kobiet i dzieci w Europie czują się zagrożone na ulicach własnych miast? Odpowiada pani za każdy gwałt, napaść i tragedię, spowodowaną napływem nielegalnych imigrantów, bo to pani zaprasza ich na teren Europy. Za to, co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej -oświdaczyła Zajączkowska-Hernik.

Pani obecność na stanowisku szefowej KE to dalszy upadek UE - dodała, po czym podarła kartkę z napisami "Europejski Zielony Ład" i "pakt migracyjny".

"Brutalne" i "wspaniałe"

Wystąpienie nowej europoseł było szeroko komentowane w mediach społecznościowych.

Lee Harris, komentator telewizyjny i zwolennik brexitu, napisał: "To jest wspaniałe. Nie jestem pewien, kim jest Ewa Zajączkowska-Hernik, ale właśnie rozerwała Ursulę von der Leyen na strzępy". "Niesamowite, brawo" - napisał Florian Philippot, lider francuskiej nacjonalistycznej partii Patrioci, dawniej członek Frontu Narodowego Marine Marine Le Pen.

"Ewa Zajączkowska-Hernik dała Ursuli von der Leyen po uszach" - stwierdził natomiast konserwatywny hiszpańskojęzyczny serwis antiprogre.com. Użył też słowa, które można przetłumaczyć zarówno jako "brutalne", jak i "wspaniałe".

Głos zabrała także Barbara Nowak, była małopolska kurator oświaty. "Bardzo dziękuję! Przemówienie, jakie chciałam zawsze usłyszeć! Wprost, bez niedomówień, bez tej idiotycznej poprawności politycznej! Serdecznie pozdrawiam!" napisała na platformie X.

Politycy spoza prawicy nie byli już tak entuzjastyczni. "Konfederacja nie zawiodła. Ewa Zajączkowska-Hernik przynosi wstyd Polsce 3 dnia prac nowego Parlamentu Europejskiego" stwierdził Dariusz Joński, europoseł KO.

Ewa Zajączkowska-Hernik była związana z partią Janusza Korwin-Mikkego w Radomiu. Od grudnia 2023 jest rzecznikiem prasowym Konfederacji. W czerwcowych wyborach uzyskała mandat, otrzymując 102 569 głosów.