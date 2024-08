Zdaniem Dziambora europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik "ma potencjał, mogłaby zrobić dobry wynik". Ale żeby to zrozumieć, trzeba patrzeć dalej niż czubek własnego nosa - mówi polityk.

Mistrzowska zagrywka Bosaka

Według Dziambora pomysł prawyborów na prawicy pochodzący od Krzysztofa Bosaka to "ciekawa wrzutka, a wręcz mistrzowska zagrywka Krzyśka, biorąc pod uwagę to, co dzieje się wewnątrz Konfederacji".

Toczy się wewnętrzna wojna, dlatego nie przywiązywałbym się do jednego scenariusza wyborczego. Ta kombinacja może zupełnie inaczej wyglądać za kilka miesięcy. Wszystko może się zdarzyć - ocenia były poseł.

W Konfederacji wszyscy są ze wszystkimi pokłóceni, więc Krzysztof wybiegł do przodu sugerując, że można współpracować z PiS i mieć wspólnego kandydata na prezydenta obozu prawicy - spostrzega Dziambor w rozmowie z tygodnikiem "Wprost".

Niezgoda Kaczyńskiego na prawybory

Zdaniem polityka padł propagandowy przekaz "pod wyborców", że" tylko Konfederacja jest prawdziwą prawicą".

Przyznam, że wygląda to karykaturalnie. Choć wiadomo, że Kaczyński na żadne prawybory się nie zgodzi, bo byłoby to dla niego polityczne samobójstwo, może to być kolejny krok w kierunku zacieśniania współpracy między Suwerenną Polską a narodowcami - zauważa Dziambor.