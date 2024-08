Szef rządu, który w czwartek wieczorem uczestniczy w uroczystościach przy kurhanie na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, podkreślił, że cała Polska, niezależnie od tego, jak się na co dzień spieramy o różne sprawy, powinna złożyć powstańcom uroczyste przyrzeczenie.

"Zbudujemy Polskę silną"

Budujemy razem i zbudujemy Polskę silną, Polskę, która nie będzie bała się ani sąsiadów, ani wrogów, niebezpieczeństw, które czyhają od pewnego czasu z wielu stron - powiedział Tusk. Przyrzekamy - wy, bohaterskie uczestniczki powstania, wy, bohaterowie powstania - że razem zbudujemy taką Polskę, w której nigdy nie trzeba będzie cierpieć takich ofiar, jakie miały miejsce tu, w Warszawie, tu, na Woli 80 lat temu - zaznaczył szef rządu.

Zbudujemy dla was, dla waszych dzieci, dla waszych wnuków, prawnuków dla nas wszystkich bezpieczny dom. To jest ten najważniejszy hołd jaki możemy i powinniśmy wam złożyć. To jest nasza pierwsza i najważniejsza powinność - zaznaczył Tusk.

"Chylę nisko głowę przed waszym bohaterstwem"

Zwracając się do powstańców, premier podkreślił: Chylę nisko głowę przed waszym bohaterstwem, przed waszym cierpieniem i przed tym wielkim, wspaniałym, choć w jakże dramatycznych okolicznościach rodzącym się dziedzictwie, przesłaniu. Będziemy temu przesłaniu wierni, przyrzekam to w imieniu własnym i całej generacji Polaków, którzy dzisiaj za Polskę biorą odpowiedzialność. Przyrzekam to wam.