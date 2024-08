Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 28 proc. głosów. Wynik ten pozostaje na tym samym poziomie, co w lipcu, co oznacza, że PiS nie zdołało zyskać dodatkowego poparcia w ciągu ostatniego miesiąca.

Reklama

Wzrost poparcia dla Konfederacji

Konfederacja kontynuuje trend wzrostowy, zdobywając 16 proc. głosów – to wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do lipca. Tym samym umacnia swoją pozycję jako trzecia siła polityczna w Polsce.

Lewica i Trzecia Droga w odwrocie

Z kolei Lewica zanotowała spadek poparcia o 2 punkty procentowe, osiągając wynik 9 proc. Jeszcze większy spadek odnotowała Trzecia Droga (koalicja PSL i Polska 2050), której poparcie zmniejszyło się o 3 punkty procentowe, osiągając jedynie 6 proc. – jest to najniższy wynik tego ugrupowania od czasu wyborów parlamentarnych.

Reklama

Stabilna frekwencja wyborcza

Z sondażu wynika, że 79 proc. uprawnionych do głosowania deklaruje chęć udziału w wyborach, co jest wynikiem zbliżonym do poziomu z poprzednich miesięcy. Od początku wakacji frekwencja utrzymuje się na stabilnym poziomie 78-80 proc. Jednocześnie 14 proc. respondentów jednoznacznie odrzuca możliwość wzięcia udziału w wyborach, co pozostaje bez większych zmian.

Niezdecydowani wyborcy

9 proc. badanych wciąż nie wie, na którą partię oddałoby swój głos. Odsetek niezdecydowanych wyborców pozostał na poziomie zbliżonym do poprzednich miesięcy.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 26 do 29 sierpnia 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski liczącej 1000 osób.