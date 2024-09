Polacy podzieleni w ocenie działań rządu

Z badania CBOS wynika, że 35 proc. dorosłych Polaków uznaje obecne działania koalicji rządzącej mające na celu rozliczenie okresu rządu Zjednoczonej Prawicy za przyczyniające się do poprawy praworządności w Polsce i pozytywnie wpływające na porządek prawny w państwie. Natomiast 33 proc. badanych twierdzi, że działania rządu przyczyniają się do pogorszenia praworządności i pogłębiają chaos ustrojowy w państwie.

18 proc. badanych uznaje, że działania dot. rozliczeń okresu rządu Zjednoczonej Prawicy nie mają wpływu na funkcjonowanie państwa i panujący w nim porządek prawny, a 15 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Reklama

Jakie partie polityczne popierają rozliczenia, a jakie są przeciw?

Jak podaje sondażownia, większość z badanych uważających, że trwające rozliczenia przyczyniają się do przywracania praworządności w Polsce, poparłoby w wyborach do Sejmu kandydata z Koalicji Obywatelskiej (83 proc. z nich) lub z Lewicy (69 proc). Rozliczenia popiera też 53 proc. wyborców Trzeciej Drogi i 11 proc. wyborców Konfederacji WiN. Za rozliczeniami opowiada się jedynie 3 proc. wyborców PiS.

Wśród badanych, którzy uważają, że rozliczenia przyczyniają się do pogorszenia praworządności i pogłębiają chaos ustrojowy w państwie 74 proc. głosowałoby w wyborach do Sejmu na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, a 55 proc. to wyborcy Konfederacji. Z taką opinią zgadza się 14 proc. wyborców Trzeciej Drogi, i po 5 proc. zwolenników Koalicji obywatelskiej i Lewicy.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 26 do 29 sierpnia 2024 r. na próbie dorosłych mieszkańców Polski liczącej 1000 osób.