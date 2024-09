Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, poinformował, że około 50 tysięcy osób przekazało darowizny na rzecz partii, a sam wpłacił na jej konto 10 tysięcy złotych. Ponownie zaapelował do Polaków o dalsze wsparcie finansowe PiS, argumentując, że może to przyczynić się do obrony polskiej niepodległości.