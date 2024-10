Premier Donald Tusk ogłosił we wtorek, że rząd podjął działania mające na celu wydłużenie urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków. Obecnie rodzice dzieci urodzonych przedwcześnie nie mogą w pełni korzystać z tego czasu ze względu na konieczność hospitalizacji dziecka zaraz po narodzinach. Nowe przepisy mają wydłużyć ten okres od 8 do 15 tygodni, co umożliwi rodzicom wcześniaków spędzenie dodatkowego czasu ze swoimi dziećmi po ich wypisaniu ze szpitala.