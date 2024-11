Jedną z głównych innowacji, jakie przewiduje projekt, jest wprowadzenie elektronicznej wersji legitymacji osoby niepełnosprawnej - informuje "Portal Samorządowy". Zgodnie z dokumentem, nowa legitymacja będzie dostępna w formie mobilnej, co pozwoli na jej łatwe przechowywanie i okazywanie przy pomocy smartfona. To rozwiązanie ma ułatwić dostęp do usług i ułatwić codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, eliminując konieczność posiadania tradycyjnej papierowej wersji dokumentu. Wzory mobilnych legitymacji znajdą się jako załączniki do rozporządzenia.

Wydłużony termin ważności zaświadczeń lekarskich

Rządowy projekt zakłada również wydłużenie do trzech miesięcy terminu ważności zaświadczeń lekarskich, które są dołączane do wniosków o przyznanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Taka zmiana ma uprościć procedurę składania wniosków i zmniejszyć konieczność częstego odnawiania dokumentów lekarskich, co bywa obciążeniem zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i dla służby zdrowia.

Ponowne ustalanie orzeczeń o niepełnosprawności. Co się zmieni?

Nowe przepisy eliminują też możliwość składania wniosków o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności na 30 dni przed końcem ważności dotychczasowego orzeczenia. Dodatkowo, projekt przewiduje zniesienie możliwości ubiegania się o nowe orzeczenie z powodu pogorszenia stanu zdrowia przed upływem ważności posiadanego dokumentu.

Zmiany w rozporządzeniu są wynikiem konieczności dostosowania przepisów do obecnej wersji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja ma zapewnić większą spójność przepisów, co może uprościć i usprawnić proces uzyskiwania i odnawiania orzeczeń dla osób z niepełnosprawnościami.