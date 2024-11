United Surveys na zlecenie portalu WP.pl przeprowadziło dwa alternatywne sondaże, które dają odpowiedź, jak Trzaskowski i Sikorski poradziliby sobie w pierwszej turze wyborów prezydenckich. W wersji z Rafałem Trzaskowskim, prezydent Warszawy jako kandydat Koalicji Obywatelskiej mógłby liczyć na 34,8 proc. głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich.

Reklama

Na drugim miejscu znalazłby się ewentualny kandydat PiS Przemysław Czarnek z wynikiem 27,2 proc. Portal przypomniał, że na razie Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawiło oficjalnie swojego kandydata, nazwisko byłego ministra edukacji i nauki pojawia się jednak wśród polityków, którzy mogą wystartować w wyborach z ramienia tej partii.

Na podium znalazł się także kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen z wynikiem 10,7 proc. Wyprzedził on nieznacznie - o 0,1 pkt proc. - marszałka Sejmu Szymona Hołownię, który ma reprezentować Trzecią Drogę. Na potencjalną kandydatkę Lewicy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk chce zagłosować 6,5 proc. badanych. Z kolei na posła Marka Jakubiaka, który zgłosił swoją kandydaturę, wskazało 2,2 proc. pytanych.

Scenariusz wyborów z Sikorskim jako kandydatem KO

W scenariuszu, gdzie kandydatem KO jest Radosław Sikorski, polityk z obozu Donalda Tuska uzyskałby 29,4 proc. głosów. Wynik Przemysława Czarnka pozostał w dużej mierze bez zmian - na kandydata PiS w tej konfiguracji głos oddałoby 27,5 proc. ankietowanych.

Na zmianie kandydata KO nieco zyskałby Mentzen, którego w tej wersji wskazało 11,5 proc. ankietowanych. Ponadto bez większych zmian w poparciu dla Hołowni, na którego chce zagłosować 10,5 proc. badanych. Na braku Trzaskowskiego w zestawieniu zyskałaby Dziemianowicz-Bąk, na którą głos chce oddać 8,5 proc. ankietowanych.

Politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego prof. Sławomir Sowiński w rozmowie z Wirtualną Polską zauważył, że choć Trzaskowski zyskuje wyższym poparciem, to dystans pomiędzy nim a Sikorskim się zmniejsza. Portal podał, że w jednym z sondaży US dla WP przeprowadzonym w połowie października, Trzaskowski pewnie wyprzedzał kandydata PiS, zdobywając niemal 40 proc. głosów, za to Sikorski minimalnie przegrał.

Reklama

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono 8-10 listopada na próbie 1000 osób metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.

Szukasz ważnych i wiarygodnych informacji? Zaprenumeruj Dziennik Gazetę Prawną