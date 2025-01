Gazeta we wtorek przypomina, że w czerwcu 2022 roku, kilka miesięcy po rosyjskiej agresji, Kijów uzyskał status kandydata do członkostwa we Wspólnocie. Od tamtej pory negocjacje się jednak realnie nie rozpoczęły.

Dziennik podkreśla, że przełamanie impasu w tych rozmowach w czasie polskiej prezydencji zapowiedział premier Donald Tusk po niedawnych rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie.

Ukraina w UE? Oto, co naprawdę myślą Polacy

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 17–18 stycznia br. metodą CAWI na próbie 1004 dorosłych Polaków.