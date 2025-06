Premier poinformował, że film zamieszczony na platformie X tłumaczony na sześć języków ma trafić do milionów obywateli: Afganistanu, Etiopii, Erytrei, Somalii, Kenii, Iraku, Pakistanu i Egiptu.

Co przedstawia wideo?

Materiał wideo zamieszczony z napisami w języku angielskim przedstawia m.in. nagrania bariery na granicy polsko-białoruskiej, nagrania z kamer pokazujące nieudane próby przejścia migrantów na polską stronę oraz nagrania pokazujące pracę Straży Granicznej na lotnisku podczas deportacji.

"Ci, którzy obiecywali kwitnące życie w Europie, kłamią. Polska granica jest chroniona wysokimi murami, pełnymi zmodernizowanych urządzeń mechanicznych i tysiącami żołnierzy. Polska wzmacnia obecnie swoje prawo dot. uchodźców. Granica polsko-białoruska nie jest bramą do Europy. Walczymy z gangami handlującymi ludźmi. Jeśli ktoś nielegalnie przekroczy granicę, nie otrzyma azylu. Ci, którzy obiecywali ci dostatnie życie w Europie, nie dbają o twoje szczęście. Dbają tylko o twoje pieniądze" – słyszymy w zamieszczonym przez premiera materiale wideo.

Kampania zniechęcająca "nielegalnych" migrantów

W środę szef rządu, odpowiadając na pytania posłów, zadane po jego expose, przekazał, że rusza kampania informacyjna, która ma zniechęcić "nielegalnych" migrantów do prób przedostania się do Polski. Jak mówił wtedy, kampania jest dystrybuowana za pomocą materiałów wizualnych, w tym plakatów, w językach lokalnych i narodowych m.in. w internecie, mediach społecznościowych i drogą mailową.

Zdaniem premiera kampania skutecznie zniechęci potencjalnych migrantów do obrania kierunku przez Białoruś do Polski. Jak podkreślił, kluczową informacją przekazywaną w materiałach rządowych jest ta o braku możliwości złożenia w Polsce wniosku o azyl, co – według niego – jest głównym czynnikiem, który ma zniechęcać przybyszów do prób przedostania się do Europy.

Donald Tusk "absolutnie zdeterminowany"

Donald Tusk podkreślił, że jest "absolutnie zdeterminowany, by użyć wszystkich dostępnych metod, żeby zmieniać prawo międzynarodowe, ograniczyć ryzyko nielegalnej migracji do minimum".