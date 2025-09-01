Prezydent Nawrocki mówił o reparacjach

Prezydent Karol Nawrocki podczas poniedziałkowych uroczystości na Westerplatte powiedział, że domaga się reparacji od państwa niemieckiego. Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem, musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam, dla naszej przyszłości - mówił Nawrocki. Zaapelował też o wsparcie rządu w domaganiu się od Niemiec reparacji.

Do wystąpienia Nawrockiego i kwestii reparacji w serii wpisów na platformie X odniósł się minister spraw zagranicznych.

Sikorski: Jeśli to załatwi, zdobędzie mój głos

Ślubowałem, że zagłosuję na PiS, jeśli załatwiają reparacje, ale do mojej rodziny przelew nie przyszedł. W nocie do Niemiec nawet słowa reparacje nie umieścili. Jeśli załatwi je prezydent Karol Nawrocki, zdobędzie mój głos. Bo przecież nie może nabierać Polaków, prawda?- napisał Sikorski.

Rząd uważa, że choć moralnie Polsce należy się zadośćuczynienie za zbrodnie niemieckie podczas 2 wojny światowej to prawnie rzecz biorąc sprawa jest niestety beznadziejna. Ale będziemy kibicować inicjatywom pana prezydenta - oświadczył szef polskiej dyplomacji.

Dodał, że dziwi go, dlaczego "strona nacjonalistyczna nie domaga się reparacji od Rosji, która przywłaszczyła sobie przyznane nam w Poczdamie rekompensaty”. Zastanawiające - dodał Sikorski.

Kanclerz Merz komentował temat reparacji

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas wizyty w Warszawie na początku maja br. oświadczył, że jeśli chodzi o sprawę reparacji dla Polski, to "temat ten prawnie jest zakończony". Jeśli chodzi o kwestie prawne w kontekście możliwych reparacji, są zakończone. Co nie oznacza, że nie będziemy rozmawiać o wspólnych projektach, wspólnych pomysłach - powiedział wówczas Merz.