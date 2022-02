Premier Morawiecki podczas wystąpienia zwracał uwagę na położenie Polski i podkreślał, że nasz kraj doskonale rozumie czym jest pokój. Zwracał też uwagę, że w ciągu ostatnich latach polskie PKB wyrażone w dolarach wzrosło o 850 proc. i wskazywał, że Polska stała się jedną z największych gospodarek Europy.

Zaznaczył jednocześnie, że obecnie znaleźliśmy się w zupełnie innej sytuacji, niż w ostatnich dziesięcioleciach

Morawiecki przemawiał w Monachium

Nie możemy przyjąć tezy, że niektóre państwa europejskiej mają większe prawo do bezpieczeństwa czy pokoju niż inne. My to odrzucamy. Uważamy, że wszystkie kraje są równe i mają prawo do życia w pokoju, niezależnie od tego czy są mocniejsze czy słabsze pod względem militarnym czy gospodarczym. W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z prawem dżungli i z tyranią silnych - mówił premier Morawiecki.

Szef polskiego rządu powiedział też, że wobec rosnącego braku jedności na Zachodzie, czy wydarzeń takich jak pandemia, zmiany klimatu, Afganistan, czy rosnące ceny gazu, Moskwa postanowiła skorzystać z tej szansy i wprowadzić agresywną politykę. Jeśli nie zostanie to powstrzymane będzie to miało dalekosiężne konsekwencje, nie tylko dla bezpieczeństwa europejskiego, ale również dla porządku międzynarodowego\ - ocenił.

Jak dodał, od kilku lat Rosja prowadzi politykę składającą się z trzech strategicznych punktów. W tym kontekście Morawiecki wskazał m.in. na próbę przywrócenia kontroli politycznej nad państwami postsowieckimi, a - jak dodał - pierwszym celem tego jest podporządkowanie sobie Ukrainy, ze względu na istotny potencjał tego kraju.

Polski premier mówił ponadto, że Rosji zależy na stworzenie buforu bezpieczeństwa i nadaniu krajom Europy Środkowej-Wschodniej statusu państw drugiej kategorii oraz zmniejszeniu obecności USA w Europie.

Mateusz Morawiecki zwrócił też uwagę, że niektórzy uważają, iż można się spodziewać pokojowej współpracy z Rosją. Wiem, że niektórzy na Zachodzie tak myślą, ale nie znacie Rosji - mówił.

Morawiecki powiedział, że podczas szczytu Rady Europejskiej, a także podczas jego objazdu po europejskich stolicach pod koniec ubiegłego roku przekazywał europejskim przywódcom, że potrzebne są mocne sankcje na Rosję. Podkreślał też, że Europa musi zadać o swoje bezpieczeństwo energetyczne.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa to prestiżowe forum dyskusji nt. aktualnych kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego w gronie szefów państw i rządów, ministrów spraw zagranicznych i obrony, parlamentarzystów oraz przedstawicieli świata mediów i nauki.