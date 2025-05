Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który:

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat

nie jest pozbawiony praw publicznych orzeczeniem sądu

nie jest ubezwłasnowolniony

nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Co zrobić, aby móc zagłosować w wyborach?

Komisję wyborczą przypisaną do Twojego adresu zamieszkania znajdziesz w Centralnym Rejestrze Wyborców. Jeśli chcesz zagłosować w np. w Warszawie, albo w Krakowie, lecz w Centralnym Rejestrze Wyborców Twój adres zamieszkania jest poza tymi miastami możesz skorzystać z trzech możliwości:

Reklama

zmiana miejsca głosowania w wyborach prezydenta RP

głosowanie w dowolnej komisji wyborczej na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania pobranego z dowolnego urzędu gminy

zmiana stałego obwodu głosowania (dotyczy osób, które stale zamieszkują w innym miejscu niż są zameldowane).

Wybory prezydenckie. Zmiana miejsca głosowania

Do 15 maja (a w przypadku konieczności przeprowadzenia II tury – od ogłoszenia II tury do 29 maja) możesz złożyć do właściwego dla tego adresu urzędu gminy wniosek o zmianę miejsca głosowania. Zostaniesz ujęty w spisie wyborców komisji przypisanej dla adresu wskazanego we wniosku. Zmienić miejsce głosowania możesz wielokrotnie – także między I, a II turą.

Możesz także pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem możesz zagłosować w dowolnej komisji wyborczej w Polsce lub za granicą. Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać do 15 maja (a w przypadku konieczności przeprowadzenia II tury – od ogłoszenia II tury do 29 maja) w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.

Zgodnie z kodeksem wyborczym wniosek musisz złożyć w formie papierowej, po opatrzeniu go własnoręcznym podpisem. Wnioski składane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Jak głosować?

Reklama

W tegorocznych wyborach na karcie do głosowania znajdzie się 13 kandydatów. Nazwiska umieszczane są w kolejności alfabetycznej. Aby oddać ważny głos należy postawić znak X w kratce z lewej strony nazwiska wyłącznie jednego, wybranego kandydata. Głos będzie nieważny, jeśli wyborca wskaże na karcie więcej iż jednego kandydata, albo nie postawi znaku X przy żadnym nazwisku. Nie mają natomiast znaczenia dopiski na karcie do głosowania, jeśli są poza kratką. Na każdej karcie znajdzie się informacja o sposobie głosowania.

Kartę do głosowania należy wrzucić do urny wyborczej w taki sposób, aby zadrukowana strona była niewidoczna. Do urny musi być wrzucona kompletna karta głosowania. Karta, której część została oderwana i niewrzucona lub wrzucona osobno, będzie uznana za nieważną. Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy ani też odstępować komukolwiek takiej karty. Przepisy karne Kodeksu wyborczego mówią, że grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat dwóch.