Z badań mojego zespołu wynika, że Karol Nawrocki jest niedoszacowany i jest gdzieś w okolicach półtora procent do dwóch procent pod wynikiem PiS w wyborach sejmowych. To oznacza poparcie rzędu nieco ponad 30 proc. - powiedział Onetowi Daniel Pers, szef zespołu Pers Election, który specjalizuje się w prognozach przedwyborczych. Z dużą dokładnością przewidział wynik ostatnich wyborów parlamentarnych.

Wybory prezydenckie 2025. "W 2015 r. było podobnie"

Daniel Pers twierdzi, że to przy wyborach prezydenckich błąd sondażowy może być największy.Szczególnie w wyborach, gdzie mamy świeżego kandydata ze strony Prawa i Sprawiedliwości, a z tym mierzymy się dzisiaj. W 2015 r. było podobnie i wiemy, co się wtedy zdarzyło. Tamte wybory chyba do dzisiaj śnią się Platformie - przypomniał zwycięstwo Andrzeja Dudy nad Bronisławem Komorowskim.

Reklama

Ekspert przestrzega przed tym, żeby wierzyć w dokładność sondaży. W czasie wyborów może dojść do niespodzianki. Z dystansem patrzyłbym na wyniki, które Karol Nawrocki dostaje w sondażach prezydenckich - powiedział Pers. Pokreślił również, znaczenie mobilizacji wsi w wyborach prezydenckich przed pierwszą turą. Przypomina, że badań widać, że elektorat wiejski jest bardziej zmobilizowany na wybory prezydenckie niż na Sejm. To działa na korzyść Nawrockiego.

Reklama

Ekspert podkreśla jednak, że Trzaskowski wciąż ma największe szanse zająć pierwsze miejsce w pierwszej turze. Niespodzianki mogą pojawić się jednak w drugiej turze wyborów. Jego zdaniem, widać, że Trzaskowski słabnie w sondażach. Jaka jest tego przyczyna? Uwaga na Zandberga. On zabrał teraz trochę poparcia Trzaskowskiemu - powiedział Pers;

Najnowszy sondaż prezydencki IBRiS i Opinia24

W I turze wyborów prezydenckich najwięcej głosów otrzymałby kandydat KO Rafał Trzaskowski - 31,1 proc., drugi byłby kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki - 25,3 proc., a trzecie miejsce zająłby kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen - 10,8 proc. - to dane z najnowszego sondażu IBRiS dla Polsat News.

Z sondażu Opinia24 dla RMF FM wynika natomiast, że kandydat KO Rafał Trzaskowski w niedzielnych wyborach prezydenckich może zdobyć 29,7 proc. głosów. Kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki 25 proc., a kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen 10,5 proc.. Opinia24 prognozuje frekwencję na 68,8 proc..