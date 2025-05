Zdaniem profesora Antoniego Dudka, Karol Nawrocki ma większe szanse na to, by sięgnąć po nowych wyborców, którzy mogą go poprzeć w drugiej turze: Tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że czerpać zdecydowanie więcej ma skąd Karol Nawrocki. Tak, zdecydowanie, tylko pamiętajmy, że to nie jest tak, że automatycznie np. wszyscy wyborcy Sławomira Mentzena pójdą zagłosować na Karola Nawrockiego - zaznaczył ekspert.

Prof. Dudek zwrócił też uwagę na frekwencję, która w tegorocznych wyborach wyniosła 66,8 proc. Jest wyższa niż w 2020 roku i tym bardziej niż w 2015, kiedy w ogóle była bardzo słabo w pierwszej turze było dużo, dużo mniej. Więc z tego punktu widzenia to oznacza, że nie uda się już zbyt wielu zmobilizować. Moim zdaniem i to jest dobra wiadomość dla Nawrockiego. Gorsza dla Trzaskowskiego - stwierdził prof. Dudek.

Trzy rady od Kwaśniewskiego

Były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski w TVN24 przede wszystkim radzi Trzaskowskiemu prowadzenie jak najbardziej aktywnej kampanii przez najbliższe dwa tygodnie.

Jako drugą radę wskazał "budowanie mostów" i rozmawianie z innymi kandydatami, którzy osiągnęli w pierwszej turze słabsze rezultaty, między innymi z Magdaleną Biejat i Szymonem Hołownią. Jako trzecią radę Kwaśniewski wskazał skupienie się na przygotowaniu do debaty z Nawrockim. Aleksander Kwaśniewski powiedział również, że w II turze zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego,

Wybory prezydenckie 2025. Wyniki

PKW podała w poniedziałek oficjalne wyniki I tury wyborów prezydenckich, zgodnie z którymi zwyciężył kandydat KO Rafał Trzaskowski (31,36 proc. głosów), a na drugim miejscu jest popierany przez PiS Karol Nawrocki (29,54 proc.). Oznacza to, że to ci dwaj kandydaci zmierzą się w II turze 1 czerwca.