Wybory prezydenckie 2025. Karol Nawrocki o wynikach exit poll

Nawrocki podczas wystąpienia zwrócił uwagę, że w niedzielę przypada rocznica urodzin Jana Pawła II. - To szczególna rocznica, która zobowiązuje nas wszystkich także w trakcie najbliższych wyborów - ocenił.

- W poszukiwaniu dialogu, niezależnie od tego, jak państwo głosowaliście w pierwszej turze wyborów prezydenckich, wszystkich tych, którym dobro Polski, dobro naszej ojczyzny jest bliskie. Dla wszystkich tych, dla których Polska jest ważna, niezależnie od waszych poglądów politycznych, i wszystkich was, chcę zaprosić 25 maja do Warszawy na wielki marsz za Polską. Polska musi wygrać- oświadczył.

Karol Nawrocki: Były to wybory nieuczciwe. Musimy powstrzymać marsz Tuska

— Chcę podziękować milionom Polaków, którzy oddali na mnie swój głos, którzy nie ulegli presji, propagandy, fałszu, nie ulegli sile instytucji państwa Donalda Tuska - stwierdził Nawrocki.

- Będę waszym głosem w Pałacu Prezydenckim. To obiecuję. Te wybory były najmniej sprawiedliwe w ciągu ostatnich 35 lat. Były to wybory nieuczciwe. Strumień propagandy i kłamstwa, finansowany przez spółki skarbu państwa. Instytucje państwa polskiego wykorzystywane do walki z kandydatem obywatelskim. Zabrana subwencja partii, która mnie popierała, czyli PiS. I co? I nic. Jesteśmy i wygramy - dodał.

Nawrocki przekonywał, że tylko "kandydat zmiany potrzebny jest Rzeczpospolitej". - Kandydat zmiany tego, co dzisiaj dzieje się w Polsce. Musimy powstrzymać marsz Donalda Tuska do jednowładztwa. I w tym wielkim marszu, w tym wielkim ruchu społecznym jest miejsce dla wszystkich, którzy mówią: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Niech żyje Polska! Do zwycięstwa! - podkreślił Nawrocki.