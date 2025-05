Wybory prezydenckie 2025. Frekwencja na podstawie badań exit poll

W niedzielę, punktualnie o godzinie 21:00, zakończyło się głosowanie w wyborach prezydenckich. Lokale wyborcze były otwarte od godziny 7:00 rano. Tuż po zamknięciu urn, stacje TVP, Polsat i TVN opublikowały wyniki sondażu exit poll, przygotowanego przez pracownię IPSOS.

Z badania wynika, żefrekwencja wyborcza wyniosła 66,8 procent.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował, że frekwencja do godziny 17:00 wyniosła 50,69 procent. To wyraźnie więcej niż o tej samej porze w poprzednich wyborach prezydenckich – w 2020 roku było to 47,89 proc., a w 2015 roku zaledwie 34 proc.

Dla porównania, podczas wyborów parlamentarnych w 2023 roku frekwencja o tej porze sięgała 57,54 proc., a w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku – 52,10 proc.

Oficjalne wyniki wyborów zostaną ogłoszone przez PKW po zakończeniu zliczania głosów.

Kto wygrał wybory prezydenckie 2025? Sondaż exit poll od Ipsos

Wstępne rezultaty wskazują, że najwięcej głosów zdobył Rafał Trzaskowski, którego poparło 30,8 procent wyborców. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z wynikiem 29,1 procent. Trzeci wynik uzyskał Sławomir Mentzen – 15,4 procent.

Wyniki wyborów prezydenckich 2025 – sondaż exit poll przeprowadzony Ipsos: