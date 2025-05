Czy będzie druga tura wyborów prezydenckich w Polsce w 2025 roku? Co musi się wydarzyć, żeby doszło do ponownego głosowania?

Zgodnie z artykułem 292 przepisów dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, jeśli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, konieczne jest przeprowadzenie ponownego głosowania, zwanego drugą turą. W drugiej turze wygrywa kandydat, który otrzyma więcej głosów.

Co ważne, jeśli któryś z dwóch kandydatów z największą liczbą głosów wycofa się, utraci prawo wyborcze lub umrze, do drugiej tury dopuszcza się kandydata, który zajął trzecie miejsce w pierwszej turze, a termin drugiej tury zostaje przesunięty o kolejne 14 dni. W przypadku konieczności dopuszczenia do drugiej tury nowego kandydata z powodu rezygnacji, utraty prawa wyborczego lub śmierci kandydata z pierwszej dwójki, Państwowa Komisja Wyborcza ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie w drodze uchwały. Komisja podaje wówczas do publicznej wiadomości informację o dopuszczeniu nowego kandydata oraz ogłasza nową datę przeprowadzenia ponownego głosowania. Za wybranego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej w ponownym głosowaniu uznaje się kandydata, który otrzymał większą liczbę głosów.

Kiedy odbywa się druga tura wyborów prezydenckich?

Druga tura odbywa się 14 dni po pierwszym głosowaniu.

Czy odbędzie druga tura wyborów prezydenckich w 2025?

Jeżeli dojdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich w 2025 roku, to odbędzie się ona zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego "czternastego dnia po pierwszym głosowaniu". W praktyce oznacza to, jeżeli druga tura wyborów prezydenckich w Polsce w 2025 roku będzie konieczna, to odbędzie się ona w niedzielę, 1 czerwca 2025 roku, czyli 14 dni po pierwszej turze. W drugiej turze wyborcy będą mogli głosować w godzinach od 7:00 do 21:00.

Cisza wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich

Kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich w 2025 roku, o ile do nich dojdzie, zakończy się 30 maja o północy. Wtedy też rozpocznie się cisza wyborcza, która będzie obowiązywać od północy z piątku 30 maja na sobotę 31 maja 2025 roku i potrwa do momentu zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę 1 czerwca 2025 roku o godzinie 21:00.

W czasie ciszy wyborczej obowiązuje całkowity zakaz agitacji wyborczej, co oznacza, że nie można prowadzić kampanii, zwoływać zgromadzeń, organizować manifestacji, wygłaszać przemówień ani rozpowszechniać materiałów wyborczych. Zakaz ten dotyczy również publikowania sondaży wyborczych oraz aktywności w mediach społecznościowych, takich jak udostępnianie materiałów czy pisanie komentarzy dotyczących kandydatów. W lokalu wyborczym nie wolno eksponować symboli czy napisów związanych z kandydatami ani prowadzić agitacji.

Za złamanie ciszy wyborczej grożą surowe kary, w tym grzywny, które mogą wynosić od kilkudziesięciu złotych do nawet kilku tysięcy złotych. W przypadku publikowania sondaży – kary mogą być jeszcze wyższe - nawet kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Cisza wyborcza ma na celu zapewnienie obywatelom czasu na spokojne i świadome oddanie głosu bez wpływu kampanii wyborczej.

Kto może przejść do drugiej tury wyborów prezydenckich w 2025 roku?

Według sondaży, które pojawiły się przed pierwszą turą, największe szanse na przejście do drugiej tury wyborów prezydenckich mają Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki. Jednak ostateczne wyniki pierwszej tury i informacja o ewentualnej drugiej turze - wraz z kandydatami - zostaną ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą po przeliczeniu głosów oddanych 18 maja.

Kiedy poznamy wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich w 2025 roku?

Można się spodziewać, że podobnie jak w pierwszej turze, pierwsze szacunkowe wyniki exit poll zostaną podane zaraz po zamknięciu lokali wyborczych, czyli 1 czerwca 2025 roku około godziny 21:00. Jednak na oficjalne, ostateczne wyniki będziemy musieli chwilę poczekać. Można szacować, że oficjalne wyniki drugiej tury mogą zostać ogłoszone przez PKW najprawdopodobniej w poniedziałek wieczorem 2 czerwca lub we wtorek rano 3 czerwca 2025 roku. Należy jednak pamiętać, że czas ten może ulec wydłużeniu.