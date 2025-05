przewodniczący PKW Sylwester Marciniak podczas pierwszej konferencji PKW przekazał, że głosowanie przebiega "bardzo spokojnie". Chwilę potem dodał jednak, że "są też - co prawda nie do końca potwierdzone - informacje o udziale członków komisji w stanie wskazującym na spożycie alkoholu", przedstawiając dwie sytuacje, do których miało dojść w niedzielę.

Spokojne wybory

Wybory prezydenckie 2025 r. wystartowały. Przed lokalami wyborczymi ustawiły się kolejki wyborców. O 9:30 odbyła się pierwsza konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował, że "żadna z okręgowych komisji wyborczych nie zgłosiła do PKW informacji, by jakiś lokal nie został otwarty o czasie". "Nie wydarzyło się nic w pierwszych godzinach głosowania, co mogłoby wydłużyć głosowanie" -przekazał Marciniak.

Szef PKW poinformował jednak o dwóch incydentach z udziałem członków komisji wyborczych, wobec których pojawiły się podejrzenia, że mogli być pod wpływem alkoholu.

Członkowie komisji pod wpływem alkoholu

W jednym z przypadków osoba podejrzewana o spożycie alkoholu została wezwana do komisariatu na badanie alkomatem, ale - jak relacjonował Sylwester Marciniak - "ten członek po prostu uciekł". W drugim zdarzeniu przeprowadzono badanie, które wykazało 0,18 promila alkoholu.

"To jest taka graniczna kwestia, dlatego że stan wskazujący na użycie alkoholu to 0,2 promila, a stan nietrzeźwości zaczyna się od 0,5" - wyjaśnił przewodniczący PKW. Dodał, że będzie przeprowadzana "jeszcze jedna próba dotycząca tego, czy nastąpi wzrost ilości alkoholu, czy to raczej pokłosie wczorajszego wieczoru".