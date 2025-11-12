"Agresor zwiększył również aktywność w obwodzie zaporoskim. Wykorzystuje do infiltracji między naszymi pozycjami warunki pogodowe – gęstą mgłę. Znacznie pogorszyła się sytuacja w rejonach Ołeksandriwki i Hulajpola, gdzie wróg, wykorzystując przewagę liczebną sił i środków, w trakcie zaciętych walk posunął się naprzód i zdobył trzy miejscowości" – stwierdził Syrski w komunikatorze Telegram.

Ciężkie walki o kolejne miejscowości

Dowódca zaznaczył, że żołnierze Grupy Wojsk "Południe" toczą ciężkie walki o miejscowości Riwnopillia i Jabłukowe w obwodzie zaporoskim. "Podejmowane są odpowiednie działania wspierające. Połączonym ogniem zadano agresorowi znaczne straty" – dodał.

Straty Rosji w żołnierzach idą w setki

Według Syrskiego każdy metr ukraińskiej ziemi kosztuje Rosję setki istnień ludzkich. W strefie operacyjnej Grupy Wojsk "Południe" w ciągu ostatnich trzech dni rosyjscy wojskowi stracili około 800 osób i ponad sto sztuk różnego sprzętu wojskowego.

Siły obrony Ukrainy nadal działają zgodnie z zasadą aktywnej obrony. W trudnych warunkach przewagi przeciwnika ukraińskie jednostki odpierają ataki na większości kierunków i kontynuują działania poszukiwawczo-uderzeniowe na określonych obszarach.

Zdaniem dowódcy armia rosyjska jest obecnie najbardziej aktywna na kierunku pokrowskim. "Dzisiaj około 40 procent walk miało miejsce właśnie tam. Wróg ponosi tam stałe znaczne straty" – wyjaśnił.

Zełenski: Sytuacja jest trudna

Wcześniej we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że najwięcej uwagi poświęcono obecnie kierunkowi pokrowskiemu i obwodowi zaporoskiemu, gdzie Rosjanie zwiększają liczbę i skalę ataków. "Sytuacja jest tam trudna, zwłaszcza ze względu na warunki pogodowe, które sprzyjają atakom. Ale nadal niszczymy okupanta" – napisał prezydent w komunikatorze Telegram i na X.