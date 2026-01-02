Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy dokonywali zatrzymań w tej sprawie, zabezpieczyli 70 kg narkotyków – poinformowała prokuratura.

Marihuana z Hiszpanii trafiała do Polski legalnym transportem

Według ustaleń śledztwa grupa dwukrotnie przemyciła marihuanę z Hiszpanii do Polski. Było to w sumie 130 kg narkotyków, przerzucanych w beczkach z oliwą. Transport był legalnie zlecany firmie kurierskiej, a adresatem przesyłek miała być jedna ze szczecińskich pizzerii. Tuż przed dostarczeniem towaru pod ten adres, kurier był przekierowywany do innej lokalizacji.

Oskarżonym zarzucono nie tylko przemyt, ale też sprzedaż hurtową i detaliczną w całym kraju amfetaminy, marihuany, mefedronu i ecstasy.

Przemyt migrantów i surowe kary

Zarzuty objęte tym samym aktem oskarżenia dotyczą również udziału w organizacji przerzutu nielegalnych migrantów. Grupa miała zarabiać na ich transporcie od granicy z Białorusią do granicy z Niemcami.

Przy najpoważniejszych zarzutach – dotyczących transgranicznego obrotu narkotykami – grozi do 20 lat więzienia. (PAP)

