"Ich obrona powietrzna, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Dowództwo zniknęły. Chcą rozmawiać. Powiedziałem: Za późno!" – napisał Donald Trump na Truth Social.

"Nowy sposób przywództwa"

Do swojego komunikatu załączył tekst o powstawaniu "doktryny Trumpa" autorstwa Marca Thiessena, konserwatywnego publicysty i byłego autora przemówień prezydenta George'a W. Busha. Zdaniem Thiessena Trump pokazuje "nowy sposób przywództwa" i "sposób na zmianę świata" bez angażowania wojsk lądowych. Wyraził też przekonanie, że jeśli Trumpowi uda pokonać się Iran, dołączy do panteonu najważniejszych prezydentów USA, takich jak Franklin D. Roosevelt i Ronald Reagan.

Reklama

Rozmowy USA z Iranem możliwe?

Reklama

Trump wcześniej wyrażał zainteresowanie podjęciem rozmów z nowymi przywódcami Iranu, lecz nie potrafił określić, kiedy miałoby do nich dojść.

"Nieograniczone" zasoby broni

W kolejnym wpisie amerykański prezydent powtórzył też swoje wcześniejsze stwierdzenia, że USA mają "nieograniczone" zasoby broni "średniej i wysokiej klasy". Określił również jako "haniebny" artykuł dziennika „Wall Street Journal” o kurczeniu się zapasów amunicji, m.in. systemów obrony powietrznej.