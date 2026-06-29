Erdogan: Potrzebujemy bezwarunkowej sieci obrony od Teksasu po Ankarę

Erdogan: Potrzebujemy sieci obrony od Teksasu po Ankarę

Szczyt NATO w Ankarze, zaplanowany na 7–8 lipca, będzie „najlepszą platformą wymiany doświadczeń – oświadczył turecki prezydent w przemówieniu wygłoszonym w tracie Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Stambule. Erdogan wezwał do integracji swojego kraju z europejskimi strukturami obronnymi oraz do zniesienia ograniczeń nałożonych na turecki przemysł.

Niezastąpiony wkład Turcji w bezpieczeństwo Europy bywa niekiedy pomijany – powiedział Erdogan, dodając, że Ankara pragnie "uczestniczyć we wszelkich inicjatywach z zakresu obronności i bezpieczeństwa” na kontynencie.

Apel do UE

Oczekujemy od państwa, jako przedstawicieli władzy ustawodawczej, poparcia dla włączenia Turcji w inicjatywy dotyczące obronności i bezpieczeństwa, ogłoszone przez Unię Europejską - oświadczył.

Jeśli chcemy sprostać stojącym przed nami wyzwaniom, musimy sprawiedliwie i równomiernie dzielić ciężar między sojuszników, jednocześnie usuwając przeszkody w handlu produktami przemysłu obronnego – zaznaczył turecki przywódca.

Dodał, że Turcja zwiększa wydatki na obronność i znajduje się w czołowej piątce państw wnoszących największy wkład w misje oraz operacje NATO. Erdogan podkreślił, że w obecnej sytuacji geopolitycznej utrzymanie zdolności odstraszania NATO oraz wzmocnienie solidarności między sojusznikami nabrały szczególnego znaczenia.

Turcja jest formalnie kandydatem do udziału w unijnym programie zbrojeniowym SAFE. Aby kraje spoza UE mogły dołączyć do tego funduszu, wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich 27 państw członkowskich.