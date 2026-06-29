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Erdogan: Potrzebujemy bezwarunkowej sieci obrony od Teksasu po Ankarę

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 17:09
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Recep Tayyip Erdogan
Erdogan: Potrzebujemy bezwarunkowej sieci obrony od Teksasu po Ankarę/Shutterstock
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, przemawiając w poniedziałek w Stambule na spotkaniu szefów parlamentów państw NATO, wezwał do stworzenia w ramach Sojuszu "bezwarunkowej” sieci bezpieczeństwa i obrony, "rozciągającej się od Teksasu po Ankarę”.

Erdogan: Potrzebujemy sieci obrony od Teksasu po Ankarę

Szczyt NATO w Ankarze, zaplanowany na 7–8 lipca, będzie „najlepszą platformą wymiany doświadczeń – oświadczył turecki prezydent w przemówieniu wygłoszonym w tracie Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Stambule. Erdogan wezwał do integracji swojego kraju z europejskimi strukturami obronnymi oraz do zniesienia ograniczeń nałożonych na turecki przemysł.

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Niezastąpiony wkład Turcji w bezpieczeństwo Europy bywa niekiedy pomijany – powiedział Erdogan, dodając, że Ankara pragnie "uczestniczyć we wszelkich inicjatywach z zakresu obronności i bezpieczeństwa” na kontynencie.

Apel do UE

Oczekujemy od państwa, jako przedstawicieli władzy ustawodawczej, poparcia dla włączenia Turcji w inicjatywy dotyczące obronności i bezpieczeństwa, ogłoszone przez Unię Europejską - oświadczył.

Jeśli chcemy sprostać stojącym przed nami wyzwaniom, musimy sprawiedliwie i równomiernie dzielić ciężar między sojuszników, jednocześnie usuwając przeszkody w handlu produktami przemysłu obronnego – zaznaczył turecki przywódca.

Dodał, że Turcja zwiększa wydatki na obronność i znajduje się w czołowej piątce państw wnoszących największy wkład w misje oraz operacje NATO. Erdogan podkreślił, że w obecnej sytuacji geopolitycznej utrzymanie zdolności odstraszania NATO oraz wzmocnienie solidarności między sojusznikami nabrały szczególnego znaczenia.

Turcja jest formalnie kandydatem do udziału w unijnym programie zbrojeniowym SAFE. Aby kraje spoza UE mogły dołączyć do tego funduszu, wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich 27 państw członkowskich.

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Źródło PAP
Tematy: UENATOTurcjaRecep Tayyip Erdogan
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Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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