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"Obudził demony". Schetyna wskazał winnego kryzysu w relacjach z Ukrainą

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
35 minut temu
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Grzegorz Schetyna
"Obudził demony". Schetyna wskazał winnego kryzysu w relacjach z Ukrainą/ShutterStock
Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii patronatu "Bohaterów UPA” doprowadziła do otwartego sporu z Warszawą. Senator Grzegorz Schetyna wskazał, że to postawa ukraińskiego prezydenta odpowiada za zaostrzenie napięć historycznych. "Obudził demony w Polsce i na Ukrainie" - ocenił polityk.

Konflikt Kijowa z Warszawą zaczął się od decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". Prezydent Karol Nawrocki postanowaił odebrać ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego.

Schetyna: Zełenski obudził demony

W Polsat News senator KO Grzegorz Schetyna wskazał winnego sporu polsko-ukraińskich. Powiedział, że jest nim prezydent Wołodymyr Zełenski.

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Wina jest po stronie prezydenta Zełenskiego, który obudził demony w Polsce sytuacji, którą powinniśmy wspólnie zakończyć, żeby po prostu rozmawiać o przyszłości, pamiętając i podsumowując historię - skomentował polityk KO.

Nie widzę tutaj dzisiaj, żeby Zełenski miał polityczną wolę, żeby ten spór zakończyć. Może jest też tak, że w Ukrainie niektórzy uważają, że przyniesie to im polityczną korzyść - ocenił.

Co z wejściem Ukrainy do UE?

Schetyna wyraźnie zaznaczył, że nie jest w polskim interesie blokowanie wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.

To nie może być tak, że my dzisiaj będziemy paraliżować czy zatrzymywać negocjacje Ukrainy z Komisją Europejską. Powinniśmy pozwolić im zamknąć ten rozdział - mówił.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Ukrainawołodymyr zełenskiUPAschetyna
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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