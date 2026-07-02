Konflikt Kijowa z Warszawą zaczął się od decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". Prezydent Karol Nawrocki postanowaił odebrać ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego.
Schetyna: Zełenski obudził demony
W Polsat News senator KO Grzegorz Schetyna wskazał winnego sporu polsko-ukraińskich. Powiedział, że jest nim prezydent Wołodymyr Zełenski.
Wina jest po stronie prezydenta Zełenskiego, który obudził demony w Polsce sytuacji, którą powinniśmy wspólnie zakończyć, żeby po prostu rozmawiać o przyszłości, pamiętając i podsumowując historię - skomentował polityk KO.
Nie widzę tutaj dzisiaj, żeby Zełenski miał polityczną wolę, żeby ten spór zakończyć. Może jest też tak, że w Ukrainie niektórzy uważają, że przyniesie to im polityczną korzyść - ocenił.
Co z wejściem Ukrainy do UE?
Schetyna wyraźnie zaznaczył, że nie jest w polskim interesie blokowanie wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.
To nie może być tak, że my dzisiaj będziemy paraliżować czy zatrzymywać negocjacje Ukrainy z Komisją Europejską. Powinniśmy pozwolić im zamknąć ten rozdział - mówił.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.