Dziennik Gazeta Prawana logo

Republikanie wywierają presję na Pentagon. Chodzi o Polskę. "To niesatysfakcjonujące"

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 09:25
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
żołnierze amerykańscy, US Army, wojsko, armia, USA, Stany Zjednoczone
Republikanie blokują 88 miliardów dolarów. Żądają wzmocnienia obecności USA w Polsce/Shutterstock
Według doniesień Politico, dwóch republikańskich kongresmenów zagroziło wstrzymaniem finansowania Pentagonu. Warunkiem odblokowania ponad 60 miliardów dolarów - przeznaczonych m.in. na wsparcie militarne w Europie i potencjalny konflikt z Iranem - jest powrót brygady pancernej do Polski.

Republikanie stawiają warunki Pentagonowi

Niewielka frakcja Republikanów w Kongresie, której przewodzi kongresmen z Nebraski i emerytowany generał Don Bacon, grozi zablokowaniem kluczowego pakietu wydatków obronnych o wartości 88 mld dolarów. Środki te miały m.in. sfinansować operacje Pentagonu związane z konfliktem z Iranem.

Prezydent Karol Nawrocki zakończył rozmowy z szefem MON. Tematem szczyt NATO i wojska USA
Prezydent Karol Nawrocki zakończył rozmowy z szefem MON. Tematem szczyt NATO i wojska USA

Bacon, wspierany przez Briana Fitzpatricka z Pensylwanii, otwarcie domaga się powrotu do wcześniejszego modelu obecności USA w Europie. Ich zdaniem redukcja sił z pięciu do trzech brygad pancernych jest niedopuszczalna.

Mieliśmy pięć brygad, teraz mamy trzy. To niesatysfakcjonujące. Jeśli chcą mojego wsparcia, niech lepiej się tym zajmą - powiedział kongresmen.

Jak zauważa serwis Politico, z uwagi na układ sił w Izbie Reprezentantów, sprzeciw zaledwie trzech republikańskich kongresmenów wystarczy, by udaremnić plany finansowe Białego Domu.

Don Bacon był jednym z najaktywniejszych krytyków decyzji o wstrzymaniu rotacji brygady pancernej do Polski w maju. To właśnie naciski grupy kongresmenów doprowadziły wcześniej do ogłoszenia przez prezydenta Donalda Trumpa decyzji o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy.

Choć retoryka polityków jest ostra, kwestia rotacji liczącej 4 tys. żołnierzy brygady pozostaje otwarta. Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że Pentagon przychylnie odniósł się do propozycji stałej obecności wojsk USA, jednak ambasador amerykański przy NATO, Matthew Whitaker, zaznaczył niedawno, że szczegółowe ustalenia wciąż trwają.

Spór o ustawę NDAA

Kwestia stacjonowania sił amerykańskich w naszym regionie jest również osią konfliktu wewnątrz corocznej ustawy obronnej (NDAA). Obie izby Kongresu pracują nad zapisami, które nakazują Pentagonowi ocenę wykonalności budowy stałych baz w Polsce. Wersja projektu przygotowana w Izbie Reprezentantów wprost wyraża niezadowolenie z wstrzymania rotacji jednostek. Kongres podkreśla znaczenie dwóch brygad pancernych dla odstraszania Rosji oraz optuje za rozmieszczeniem batalionu artylerii dalekiego zasięgu (z rakietami Tomahawk i SM-6), którego dyslokacja do Niemiec została przez Departament Obrony anulowana.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PolskaPentagonwojska USA
Powiązane
Pete Hegseth
Szef Pentagonu zapowiada sprawdzian w państwach NATO. "Niektóre kraje Sojuszu obleją"
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraW lipcu wykonaj ten oprysk. Prosty sposób na mszyce z kuchennej szafki »
Zobacz
|
quiz
Wstyd nie znać odpowiedzi na 7. pytanie. Zdobędziesz chociaż 12/15 punktów?
Dlaczego pomidory kwitną, a nie zawiązują owoców?
Dlaczego pomidory mają mało owoców? Co zrobić, żeby pomidory miały więcej owoców?
Nowa Cupra Raval
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Quiz z polskich seriali
Quiz. Dopasuj postać do polskiego serialu. 25/25 tylko dla eksperta
Quiz z seriali PRL
Trudny quiz z seriali PRL. 20/20 to będzie wyczyn
Wołodymyr Zełenski
Zełenski skomentował spór z Polską. Prezydent Ukrainy zmienia ton
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj