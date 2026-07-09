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Po bulwarach i okrętach wojennych, czas na lotnisko imienia Trumpa. "Niesamowite wyróżnienie"

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
56 minut temu
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Archiwum zagraniczne East News 2026-04
Po bulwarach i okrętach wojennych, czas na lotnisko imienia Trumpa. "Niesamowite wyróżnienie"/East News
Lotnisko w Palm Beach na Florydzie w czwartek oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko im. Donalda J. Trumpa. Pierwszym samolotem, który wylądował na pasie startowym po zmianie nazwy był samolot Trumpów "Trump Force One".

Port lotniczy w Palm Beach zmienił nazwę na lotnisko Donalda J. Trumpa

Zmiana nazwy to wynik ustawy stanowego parlamentu podpisanej 30 marca przez gubernatora Florydy Rona DeSantisa. Władze hrabstwa Palm Beach zawarły też umowę licencyjną z firmą Trumpa po tym, jak Trump Organization zarejestrowała markę Trumpa do użycia na lotniskach. Według CBS, Trump nie otrzyma jednak pieniędzy z tytułu umowy i użycia jego nazwiska.

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Mimo że zmiana weszła w życie w czwartek, port lotniczy pozostanie sygnowany kodem PBI jeszcze przez miesiąc, po czym zmieni go na DJT (KDJT w międzynarodowym systemie ICAO), inicjały prezydenta.

Palm Beach to miejscowość, w którym znajduje się główna posiadłość Trumpa, Mar-a-Lago. Jak poinformował syn prezydenta Eric Trump we wpisie na platformie X, pierwszym samolotem lądującym na lotnisku po zmianie nazwy był - o 5.01 czasu lokalnego - samolot rodzinnej firmy Trump Organization, "Trump Force One”.

"Niesamowite wyróżnienie"

Nie ma osoby, która zrobiłaby więcej dla Florydy i naszego kraju, i nikt bardziej nie zasługuje na to niesamowite wyróżnienie - napisał Eric. Jako syn i ktoś, kto lata z tego lotniska niemal codziennie, na zawsze będę dumny, widząc inicjały DJT na mojej karcie pokładowej - dodał.

Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. W Palm Beach już istnieje bulwar Trumpa. Za milion dolarów można kupić tzw. złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA. W ramach programu "Konta Trumpa” dzieci urodzone w Stanach Zjednoczonych otrzymują od rządu po 1 tys. dolarów na konto inwestycyjne. Marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne "typu Trump”.

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Źródło PAP
Tematy: Donald TrumplotniskoFloryda
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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