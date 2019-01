- Mogę potwierdzić, że 12 lutego nie odbędzie się rozprawa w sprawie C-522/18 - powiedział we wtorek Ireneusz Kolowca ze służb prasowych TSUE.

Pytany o przyczyny tej decyzji nie odpowiedział. Wskazał jedynie, że "służby Trybunału nie informują o poszczególnych środkach organizacji postępowania zarządzanych w ramach toczących się spraw".

Wcześniej na swoich stronach internetowych o odwołaniu rozprawy poinformowało radio RMF FM. Według radia, TSUE zwrócił się kilka dni temu do SN o sprecyzowanie, w terminie "o ile to możliwe" do 28 stycznia, czy wciąż uważa, że odpowiedź na pytania skierowane do Trybunału w tych wnioskach jest konieczna dla wydania wyroków w sprawach, o które chodzi. W razie odpowiedzi pozytywnej TSUE poprosił zaś o wskazanie powodów, dla których zdaniem SN udzielenie odpowiedzi jest niezbędne.

Radio informuje, że ma to związek z tym, iż 1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, przywracająca sędziów do orzekania.

Pytania prejudycjalne skierowane w sierpniu 2018 r. do TSUE dotyczyły m.in. zasady nieusuwalności sędziów, wykładni przepisów prawa unijnego w kontekście przepisu ustawy o Sądzie Najwyższym, który uzależnia możliwość dalszego orzekania przez sędziego SN, który przekroczył 65. rok życia od zgody organu władzy wykonawczej, oraz wykładni przepisu dyrektywy unijnej zakazującego dyskryminacji ze względu na wiek.