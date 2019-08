Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność (...), nawet jeśli nie dojdziemy do porozumienia. W każdym wypadku będę się starać szukać rozwiązań do ostatniego dnia negocjacji - oświadczył Merkel w Urzędzie Kanclerskim podczas dnia otwartych drzwi. Uważam, że zawsze lepiej wyjść z umową niż bez. Ale jeśli nie będzie to możliwe, to będziemy także przygotowani na alternatywę - dodała. Szefowa rządu RFN spotka się z premierem Wielkiej Brytanii w środę wieczorem w Berlinie. Głównym tematem rozmów będzie wyjście Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty. Cieszymy się z każdej wizyty - należy rozmawiać i szukać dobrych rozwiązań - oznajmiła Merkel w niedzielę.

Z informacji, które w czwartek ujawnił ekonomiczny dziennik "Handelsblatt" wynika, że według rządu Niemiec opuszczenie UE przez Zjednoczone Królestwo 31 października bez porozumienia z Brukselą jest "wysoce prawdopodobne". Gazeta powołuje się na wewnętrzną notatkę niemieckiego ministerstwa finansów.

Nic nie wskazuje na to, by nowy brytyjski premier Boris Johnson zamierzał zrezygnować z domagania się, by z wynegocjowanej już przez strony umowy rozwodowej usunięto zapis o tzw. backstopie dla Irlandii Północnej. Resort zaleca w związku z tym, by pozostałe państwa unijne również "poważnie potraktowały scenariusz zakładający brexit bez umowy". Według magazyny "Sunday Telegraph" Johnson zakomunikuje w środę Merkel, że brytyjski parlament nie zdoła powstrzymać brexitu.