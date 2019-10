Niestety wbrew nadziejom, wbrew oczekiwaniom dodatkowe odpowiedzi Wojciechowskiego nie zostały dobrze ocenione wśród koordynatorów komisji rolnictwa. W związku z tym szanse na jego akceptację obniżyły się, bardziej prawdopodobne jest jego odrzucenie - powiedział PAP dyplomata.

Jak dodał, szanse polskiego kandydata na ewentualnym, dodatkowym jutrzejszym przesłuchaniu w komisji są niższe niż na jej pierwszym posiedzeniu. Bardziej prawdopodobne jest, że nie znajdzie on poparcia w komisji. Szanse, że przejdzie, oceniam na 35 proc. - powiedział dyplomata.

Konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego daje zielone światło na wysłuchanie polskiego kandydata na komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego - podało źródło PAP w PE. Odbędzie się ono we wtorek.

To formalny krok, co do którego jest zgoda polityczna najważniejszych grup politycznych w europarlamencie.

Koordynatorzy grup politycznych i szef komisji rolnej uznali w poniedziałek, że odpowiedzi na dodatkowe pytania od Polaka nie są wystarczające. Na razie nie wiadomo, o której dokładnie ma się odbyć wtorkowe wysłuchanie

Będzie to ostatnia szansa Wojciechowskiego, żeby zdobyć przychylność eurodeputowanych. W przeciwnym razie może on nie dostać pozytywnej rekomendacji do zasiadania w Komisji Europejskiej.