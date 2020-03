Rząd Portugalii nadał imigrantom starającym się o pozwolenie na pobyt w tym kraju takie same prawa, jak obcokrajowcom posiadającym prawo stałego pobytu, w tym dostęp do opieki zdrowotnej. Ma to związek z nasilającą się epidemią koronawirusa - podało w sobotę MSW w Lizbonie.

Jak powiedziała agencji Reutera rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych Claudia Veloso, nowa zasada będzie obowiązywać do czasu ustania epidemii koronawirusa. Wyjaśniła, że w związku z decyzją rządu objęte nią osoby, w tym imigranci starający się o azyl, będą mogły korzystać w Portugalii z placówek publicznej służby zdrowia, a także będą im przysługiwać "prawa społeczne, np. do założenia konta bankowego czy zawierania umów wynajmu i o pracę". Szacuje się, że w 2019 r. łączna liczba imigrantów mieszkających w Portugalii sięgała 580 tys. i przeważali wśród nich obywatele Brazylii, Rumunii oraz Ukrainy. Około 135 tys. osób otrzymało prawo stałego pobytu w zeszłym roku. W sobotę przed południem ministerstwo zdrowia Portugalii poinformowało, że w ciągu ostatniej doby liczba zgonów w związku z koronawirusem wzrosła o 24 przypadki do 100, zaś osób zainfekowanych z 4268 do 5170. Z szacunków resortu zdrowia wynika, że punkt szczytowy zakażeń koronawirusem w tym kraju nastąpi dopiero pod koniec maja.