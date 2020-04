Pompeo był w piątek pytany na antenie telewizji Fox Business o sprawę początku pandemii koronawirusa. Prezydent USA Donald Trump i jego sojusznicy w ostatnich dniach sugerowali, że wirus mógł "uciec" z laboratorium w chińskim mieście Wuhan, gdzie według amerykańskich dyplomatów prowadzono badania nad koronawirusami u nietoperzy.

Pompeo nie odpowiedział bezpośrednio na pytanie o tę teorię, ale podkreślił, że Chiny muszą wyjawić całą prawdę o tym, jak doszło do wybuchu zarazy, która "zniszczyła tak dużo majątku nie tylko w USA, ale na całym świecie".

Pompeo dodał, że nietransparentna jego zdaniem postawa Pekinu podczas pandemii skłoni wiele państw do zrewidowania swojej oceny co do współpracy z firmami takimi jak Huawei w budowie ich infrastruktury telekomunikacyjnej.

Jestem przekonany, że ten moment, kiedy Partia Komunistyczna Chin nie była transparentna i otwarta i nie posługiwała się danymi w odpowiedni sposób, sprawi, że wiele, wiele krajów przemyśli to, co robi, jeśli chodzi o ich infrastrukturę - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji.

W czwartek rzecznik MSZ Chin Zhao Lijian odrzucił oskarżenia wobec Pekinu, powołując się na oceny Światowej Organizacji Zdrowia mówiące o braku dowodów, że nowy koronawirus został sztucznie stworzony.