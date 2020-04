Do incydentu doszło we wtorek na polsko-czeskiej granicy w miejscowości Pilszcz, gdzie granicy państwa strzegą żołnierze 10. Brygady Logistycznej z Opola. Jak powiedział PAP rzecznik jednostki kpt. Piotr Płuciennik, sprawcą był mieszkający na stałe w Czechach obywatel Niemiec, który postanowił wejść do Polski w niedozwolonym miejscu.

Od strony czeskiej do posterunku podjechał samochód osobowy, z którego wysiadł mężczyzna. Nie zwracając uwagi na polecenia wydawane przez żołnierzy, kilka razy próbował wejść na teren naszego kraju. Kiedy polecenia ustne nie skutkowały, a mężczyzna nie zamierzał podporządkować się poleceniom żołnierzy, oddano dwa strzały ostrzegawcze, a po zatrzymaniu, mężczyznę przekazano Straży Granicznej - powiedział kpt. Płuciennik.

To drugi w ostatnich dniach incydent na opolskim odcinku granicy państwowej. Kilka dni temu żołnierze "logistycznej" zatrzymali trzy obywatelki Czech, które podczas przejażdżki konnej nieświadomie przekroczyły granicę. W tym przypadku sprawa zakończyła się ustnym upomnieniem amazonek.