"W imieniu narodu Stanów Zjednoczonych gratuluję Polakom w waszym Dniu Konstytucji" - głosi oświadczenie prasowe Pompeo zamieszczone na stronie internetowej Departamentu Stanu.

Szef amerykańskiej dyplomacji napisał w nim, że Konstytucja 3 Maja "pozostaje silnym symbolem dążenia Polaków do wolności oraz sprawiedliwości". "To pragnienie przez Polaków wolności doprowadziło Polskę do odrodzenia jako niepodległe państwo w 1918 roku. I to dążenie do wolności i sprawiedliwości pobudziło Polskę do odrzucenia komunizmu w 1989 roku" - dodał.

Pompeo stwierdził, że jest pewien, iż w czasie pandemii Polacy "jeszcze raz pokażą swoje najlepsze cechy i skutecznie przezwyciężą kryzys". Wyraził też nadzieję, że amerykańsko-polska "przyjaźń i partnerska współpraca staną się w nadchodzących latach nawet jeszcze mocniejsze".