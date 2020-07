Liczba poważnych przypadków na oddziałach intensywnej terapii wzrosła z 380 do 381 w ciągu ostatnich 24 godzin. To pierwszy przyrost od 8 kwietnia, czyli od 16 tygodni. W ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło we Francji 16 osób. Łączna liczba zgonów od początku epidemii wynosi zatem 30 254. 5375 osób nadal jest hospitalizowanych z powodu koronawirusa. "Krążenie wirusa utrzymuje się przy coraz większej dziennej liczbie zachorowań, która wynosi ponad 1000” - ostrzegła Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia w komunikacie prasowym. Od 21 do 27 lipca tygodniowy współczynnik zapadalności na Covid-19 przekracza próg czujności wynoszący 10 przypadków na 100 tys. mieszkańców i wynosi 10,2 wobec 5,7 jeszcze trzy tygodnie temu.

O zwiększonym krążeniu koronawirusa świadczy liczba wykrytych ognisk choroby. W ostatnim czasie zidentyfikowano już ich 12, a 250 nadal jest aktywnych na terytorium kraju. Coraz więcej gmin i miast wprowadza obowiązek noszenia maseczek ochronnych w otwartych przestrzeniach, w tym na ulicach. Od przyszłego tygodnia noszenia masek w otwartych przestrzeniach publicznych będzie obowiązkowe również w Bajonnie i w Biarritz. Prowizoryczne centra testowania Covid-19 stawiane są w niektórych miejscowościach turystycznych, m.in. na parkingu przy plaży Petit-Nice w dorzeczu Arcachon w południowo-zachodniej Francji.

Przybyliśmy na plażę trzy dni temu i odkryliśmy to miejsce badań” - powiedziała dziennikowi "Le Figaro" Carine, która poddała się testom na miejscu wraz z gorączkującym synem.

"Wybraliśmy tę lokalizację, ponieważ w okolicy jest sześć czy siedem kempingów” – wyjaśnia dziennikowi dyrektor centrum szpitalnego w Arcachon Julien Rossignol. Myśleliśmy, że będziemy czekać na pacjentów, ale zawsze jest tu pełno osób. Latem liczba ludności wzrasta czterokrotnie w regionie. W zeszłym tygodniu mieliśmy pozytywny przypadek i dlatego prawdopodobnie uniknęliśmy nowego skupiska w regionie – dodał Rossignol. Testy typu PCR przeprowadzane są przy plaży bez dodatkowych opłat, wystarczy ubezpieczenie zdrowotne.