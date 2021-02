W związku z systematycznym spadkiem wskaźników zapadalności, szczególnie wśród grup wysokiego ryzyka - do czego przyczyniła się sprawna kampania szczepień - izraelskie władze zdecydowały się na poluzowanie niektórych obostrzeń nałożonych pod koniec grudnia w ramach tzw. trzeciego lockdownu.

Sklepy, centra handlowe, targowiska i biblioteki będą otwarte dla wszystkich Izraelczyków, jednak część miejsc - w tym niektóre synagogi - będą dostępne tylko dla osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców.

Zielony paszport - dla kogo?

"Zielony paszport" - przemianowany ostatecznie na "zieloną przepustkę", by uniknąć skojarzeń ze swobodnymi podróżami zagranicznymi - może być przyznany tym, którzy co najmniej tydzień wcześniej przyjęli drugą dawkę szczepionki i około 740 tys. osobom, które przeszły zakażenie koronawirusem. Będzie on ważny sześć miesięcy od daty otrzymania drugiej dawki.

Istnieją trzy sposoby otrzymania przepustki. Izraelczycy mogą ściągnąć wymagany certyfikat bezpośrednio na telefon komórkowy za pomocą aplikacji, przez stronę ministerstwa zdrowia - w wersji do wydrukowania, a korzystając z infolinii ministerstwa mogą zamówić przepustkę pocztą tradycyjną. W każdym przypadku muszą podać swoje dane osobowe.

Właściciele placówek, które honorują "zielone przepustki", nie będą potrzebowali dodatkowego sprzętu do skanowania kodów QR znajdujących się na przepustce, ponieważ umożliwia to aplikacja w telefonie, zobowiązani będą jednak do umieszczenia przy wejściu specjalnego zielonego oznakowania oraz informacji w języku hebrajskim, arabskim i angielskim o obowiązku przedstawienia certyfikatu przez klientów.

Dzieci, które przeszły zakażenie koronawirusem, również mogą otrzymać przepustkę i towarzyszyć swoim rodzicom. Reszta najmłodszych będzie musiała mieć negatywny wynik testu, by np. przebywać w hotelu czy korzystać z basenu.

Ograniczenia w Izraelu

Pomimo wejścia w życie systemu "zielonych przepustek" nadal obowiązują ograniczenia w liczbie osób przebywających jednocześnie w danym obiekcie. W wypadku siłowni i basenów obowiązuje zasada, że jest to jedna osoba na siedem metrów kwadratowych, a podczas imprez kulturalnych i sportowych w pomieszczeniach może znajdować się 300, a na dworze 500 osób.

Znajdujący się na przepustce certyfikat generowany w postaci kodu QR został już skrytykowany jako łatwy do podrobienia. Według kanału 12. telewizji na komunikatorze Telegram ponad 100 tys. użytkowników dołączyło do grup oferujących fałszywe kody do kupienia.

Minister zdrowia Juli Edelsztajn zapowiedział surowe kary za łamanie prawa w tym zakresie, jednocześnie zapewnił, że "w Izraelu nie będzie przymusowych szczepień" i "nie będzie żadnych sankcji wobec tych, którzy się nie szczepią".

Ponad 4,2 miliona z 9,3 milionów Izraelczyków otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki, z czego 2,8 miliona przyjęło obie dawki. Obecnie około 3 miliony osób w kraju nie kwalifikuje się do szczepienia. W skład tej grupy wchodzą dzieci poniżej 16. roku życia oraz ozdrowieńcy.

Idź, zaszczep się, zdobądź "zieloną przepustkę" i zacznij swój powrót życia - zachęcał w sobotę wieczorem premier Benjamin Netanjahu. Wkrótce potem strona ministerstwa zdrowia przestała czasowo działać z powodu wzmożonej aktywności użytkowników.