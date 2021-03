Beni Ganc podczas rozmowy z Fox News pokazał mapę Libanu i wskazał miejsca, w których znajdują się wyrzutnie rakietowe i gdzie stacjonują siły lądowe utworzone na zlecenie Iranu. To jest mapa celów. Sprawdziliśmy każdy z nich pod względem operacyjnym i wywiadowczym. Jesteśmy gotowi do walki - powiedział.

Wypowiedź izraelskiego ministra jest reakcją na rozważanie przez administrację prezydenta USA Joe Bidena ponownego przystąpienia do porozumienia nuklearnego z Iranem (JCPA), które zawarto w 2015 r., a które zostało anulowane za prezydentury Donalda Trumpa w 2018 r.

Ganc: Będziemy sami się bronić

"Irańskie aspiracje nuklearne muszą zostać powstrzymane. Jeśli zrobi to cały świat, to bardzo dobrze. Jeśli nie, będziemy musieli działać niezależnie i sami się bronić" - zapowiedział izraelski minister obrony.

W czwartek premier Benjamin Netanjahu powiedział wiceprezydent USA Kamali Harris, że Izrael jest całkowicie zaangażowany w powstrzymanie Iranu przed opracowaniem broni jądrowej przeznaczonej do zniszczenia Izraela. Biały Dom powiedział, że przywódcy zgodzili się co do potrzeby ścisłej współpracy i partnerstwa w kwestiach bezpieczeństwa regionalnego, w tym programu nuklearnego Iranu i niebezpiecznych działań reżimu w regionie.