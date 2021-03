Szef dyplomacji UE podkreślił, że jedność Europejczyków w kwestii Rosji powinna wykraczać poza Unię Europejską. Mamy do czynienia z Rosją, która oddala się od europejskich wartości, staje się coraz bardziej krajem autorytarnym i musimy na to reagować. Unia Europejska musi reagować i dlatego nałożyliśmy sankcje na sześciu wysokich rangą urzędników rosyjskich, którzy powiązani byli z otruciem Aleksieja Nawalnego- powiedział. Dodał, że problemem z Rosją są też stosowane przez ten kraj dezinformacja i cyberataki. Na te kwestie też trzeba reagować - zaznaczył Borrell.

Rosja jest sąsiadem, niebezpiecznym sąsiadem, ale musimy dzielić się z nią pewnymi kwestiami, co do których mamy wspólne interesy, jak nuklearne z Iranem czy zmiany klimatu" - powiedział, dodając, że jednak ponad wszystko trzeba zabiegać o to, aby Rosja nie łamała międzynarodowego prawa.

Oświadczenie ministrów państw NATO

Partnerstwo transatlantyckie pozostaje kamieniem węgielnym naszej zbiorowej obrony - napisali we wtorek ministrowie spraw zagranicznych państw NATO, biorący udział w spotkaniu w Brukseli. Dodali, że agresywne działania Rosji stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego.

"Agresywne działania Rosji stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego; terroryzm we wszystkich jego formach i przejawach pozostaje stałym zagrożeniem dla nas wszystkich. Siły asertywne i autorytarne oraz podmioty niepaństwowe kwestionują porządek międzynarodowy oparty na zasadach, w tym poprzez zagrożenia hybrydowe i cybernetyczne, wrogie wykorzystanie nowych technologii, a także inne zagrożenia asymetryczne" - czytamy w oświadczeniu przekazanym we wtorek przedstawicielom mediów.