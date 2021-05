Według opublikowanych przez PHE danych, w Wielkiej Brytanii odnotowano dotychczas 1313 przypadków wariantu B.1.617.2, podczas gdy tydzień wcześniej było ich 520, zaś dwa tygodnie temu - 202. Dzień wcześniej podano, że w czterech jednostkach samorządu terytorialnego w Anglii - Bolton, Blackburn z Darwen, Bedford i South Northamptonshire - indyjski wariant odpowiada za ponad połowę wszystkich nowo wykrytych zakażeń.

Odnosząc się do rosnącej liczby przypadków indyjskiego wariantu premier Boris Johnson powiedział w czwartek, że rząd jest zaniepokojony tą sytuacją i nie wyklucza żadnych działań w celu zatrzymania tych infekcji. Zapewnił, że na razie nie przewiduje zmiany zaplanowanego na poniedziałek trzeciego etapu znoszenia restrykcji w Anglii, ale zasugerował, że możliwe będzie pozostawienie restrykcji na niektórych obszarach.

Indyjski wariant koronawirusa przyczynia się do tego, że liczba nowych zakażeń przestała w ostatnich kilkunastu dniach spadać. Jak podano w czwartek, w ciągu ostatniej doby wykryto 2657 zakażeń, co jest najwyższym bilansem od 27 kwietnia, zaś łączna liczba z ostatnich siedmiu dni (16 079) jest o 12,4 proc. wyższa od tej z poprzednich siedmiu dni.

Wzrost zakażeń także we Francji

We Francji zauważalny jest od dwóch tygodni nieznaczny wzrost liczby przypadków zakażenia indyjskim wariantem koronawirusa – poinformowała w czwartek Agencja Zdrowia Publicznego. Obecnie odnotowuje od 4 do 8 przypadków tygodniowo. Zdecydowana większość zgłoszonych przypadków zakażeń tym wariantem wirusa ma związek z powrotami z Indii, z wyjątkiem dwóch klastrów rodzinnych w regionie Owernia-Rodan-Alpy i stołecznym Ile-de-France - podkreśla SPF.

Zidentyfikowanie tych dwóch epizodów sugeruje, że łańcuchy przenoszenia linii B.1.617 wystąpiły już lokalnie. Obecnie za 80 proc. zakażeń we Francji odpowiada wariant brytyjski koronawirusa.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 19 461 osób. W szpitalach zmarło 131 chorych. Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrosła do 107 279 – podała w czwartek SPF. Do szpitali przyjęto 618 chorych, 139 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się o 598, do 23 656 osób. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 4442 chorych.