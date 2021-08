Polski przywódca, który od niedzieli przebywa na Ukrainie, w poniedziałek spotkał się w ambasadzie RP w Kijowie z Polakami mieszkającymi na Ukrainie. Zaznaczył, że pamięta o wielu problemach o charakterze historycznym, ale także tych codziennych, które istnieją w relacjach polsko-ukraińskich.

- Dziś jeszcze rozmawiałem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim m.in na temat umowy polsko-ukraińskiej dotyczącej polskich szkół i nauczania języka polskiego. Wierzę, że ten problem uda nam się rozwiązać tak, żebyście i państwo byli usatysfakcjonowani - powiedział Duda.

Oświadczył, że "problemy, które trzeba ułożyć w naszych relacjach, są układane". - I możecie być państwo pewni, że będą przeze mnie układane. Musimy szukać rozwiązania wszystkich tych kwestii, z tymi najtrudniejszymi włącznie. Nie zapomnimy o nich. Proszę się nie martwić, polskie władze nie zapominają o Wołyniu, polskie władze nie zapominają o tych, którzy zostali tam pomordowani. To są bardzo trudne problemy i to są bardzo trudne rozmowy i one się toczą. Wierzę, że doprowadzą do takich rozwiązań, które przyjmiecie państwo, pamiętając o swoim wielkim bólu, który pozostaje w państwa rodzinach, ale jednak z satysfakcją, że pamięta się o tych, którzy odeszli, którzy zostali bestialsko pomordowani - powiedział prezydent.

"Przyszłość trzeba budować"

Wskazał, że trzeba także patrzeć w przyszłość. - Ta przyszłość dla państwa, państwa dzieci, wnuków jest nie mniej istotna niż przeszłość. Tę przyszłość trzeba budować - zaznaczył Duda.

- Jesteśmy sąsiadami. Chciałbym mówić, mówię: bratnimi narodami, które żyją po dwóch stronach granicy, których losy wzajemnie się przeplatały. Były momenty ważne i piękne. Były też momenty ogromnie trudne, bolesne, dramatyczne, ale tę wspólną przyszłość musimy budować - powiedział prezydent.

Podkreślił, że "wolna suwerenna Ukraina jest absolutnie w strategicznym interesie Rzeczpospolitej, Ukraina, która będzie się dobrze rozwijała, która będzie demokratyczna, dobrze rządzona, na której ludziom będzie się żyło coraz lepiej, na wyższym poziomie. Dlatego wspieramy Ukrainę - powiedział Andrzej Duda.