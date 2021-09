W pierwszej połowie bieżącego roku zarejestrowano 562 incydenty antyżydowskie, w analogicznym okresie 2020 r. było takich przypadków 257.

Od początku systematycznego rejestrowania incydentów antysemickich w Austrii, czyli od 20 lat, społeczność żydowska nigdy nie miała do czynienia z tak dużą liczbą zgłoszonych incydentów – podkreśla "Spiegel” wniosek z raportu.

Tłem ataków słownych lub fizycznych, jak twierdzi IKG, była w dużej mierze pandemia koronawirusa i konflikt na Bliskim Wschodzie. Głównie chodziło o raniące obelgi. Doszło również do 58 uszkodzeń mienia, w tym antysemickich napisów i graffiti. Zarejestrowano również 11 gróźb i 8 poważnych ataków fizycznych – wylicza raport.

Za większość incydentów odpowiadają sprawcy o przekonaniach prawicowych, w 71 przypadkach byli to sprawcy wyznania muzułmańskiego. W 100 przypadkach zakłada się, że "sprawcy byli motywowani politycznie przez lewicę”. Co czwarty zgłoszony incydent nie został jednoznacznie sklasyfikowany – informuje "Spiegel” na podstawie raportu i podsumowuje: Jak we wszystkich innych społecznościach żydowskich na świecie, ogromna liczba ataków o podłożu antysemickim pozostaje niezgłoszona. Ich skali można się tylko domyślać.

Ataki także w Niemczech

Austria to nie jedyny kraj UE, który ma poważny problem ze wzrostem antysemityzmu. Podobna sytuacja jest w Niemczech. W tym tygodniu widoczny wzrost ataków antysemickich na terenie Niemiec skrytykował prezydent Frank-Walter Steinmeier. Bardzo chciałbym móc powiedzieć, że atak w Halle zmienił sytuację” – napisał Steinmeier w liście przesłanym z okazji żydowskiego święta Nowego Roku Rosz ha-Szana. „Ale rzeczywistość jest taka, że Żydzi w Niemczech nadal są wyśmiewani, poniżani i brutalnie atakowani.

W Niemczech rok 2021 jest obchodzony pod hasłem "1700 lat żydowskiego życia w Niemczech". Ale sytuacja Żydów w Niemczech jest coraz trudniejsza. Policja odnotowała bowiem w 2020 r. więcej ataków antysemickich niż kiedykolwiek, odkąd zaczęto prowadzić statystyki, czyli od 2001 roku. 2275 przestępstw w 2020 roku to średnio sześć antysemickich przestępstw dziennie.